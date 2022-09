Inside Out 2, confermata l’uscita da Disney e rivelati i dettagli della storia

A quasi sette anni dalla prima uscita nelle sale, Inside Out 2 è stato confermato da Disney e Pixar, con una data di uscita nel 2024 e dettagli sulla storia rivelati.

Disney e Pixar confermano ufficialmente Inside Out 2 e svelano i primi dettagli sulla storia del sequel. Il film d’animazione del 2015 ruotava intorno alle emozioni interiori della ragazzina Riley che lottava per adattarsi al trasferimento della sua famiglia a San Francisco.

Le cose si complicano quando Gioia e Tristezza, due emozioni diametralmente opposte, vengono coinvolte in un viaggio lontano dalla loro sala di controllo mentale e devono cercare di tornare indietro prima che la vita di Riley venga rovinata.

Il film è stato un successo di critica e commerciale quando è arrivato nelle sale, incassando oltre 858 milioni di dollari al botteghino mondiale e ottenendo l’Oscar per il miglior film d’animazione. Nonostante l’iniziale esitazione a sviluppare un seguito da parte del regista Pete Docter, la voce di un potenziale Inside Out 2 è circolata per anni, e ora il pubblico ha ricevuto un emozionante aggiornamento sul suo sviluppo.

Nell’ambito del D23 Expo, Disney e Pixar (tramite Tessa Smith) hanno annunciato ufficialmente Inside Out 2. Lo studio ha anche rivelato i primi dettagli sulla storia del sequel, che continuerà il viaggio nella mente di Riley, mentre prova nuove emozioni ed entra nell’adolescenza.

La conferma ufficiale di Inside Out 2 da parte di Disney e Pixar arriva dopo che alcune notizie avevano indicato che il sequel animato sarebbe stato annunciato nell’ambito del D23 Expo. È interessante notare che tale notizia indicava anche che le precedenti star Mindy Kaling e Bill Hader non avrebbero ripreso i loro ruoli di Disgusto e Paura per il film: le fonti hanno dichiarato che una disputa contrattuale tra le due star ha portato alla loro scelta di lasciare il progetto, nonostante lo studio avesse aumentato la loro offerta.

Con Amy Poehler che ha annunciato l’introduzione di nuove emozioni durante il lancio di Inside Out 2, alcuni si chiederanno se si tratta di un cambiamento di piani dopo le uscite di Kaling e Hader o se questo è sempre stato il piano per il film.

Inside Out 2 segna un interessante ritorno alla produzione di film in franchising per la Pixar, che ha spesso dichiarato di essere interessata a sviluppare film originali piuttosto che sequel o prequel delle proprie opere.

Le uniche espansioni dello studio sono state inizialmente quelle dei franchise di Toy Story e Cars, fino a produrre Monsters University, Alla ricerca di Dory, Gli Incredibili 2 e Lightyear. Mentre il pubblico aspetta di vedere come se la caverà con gli altri sequel della Pixar e con il suo collega ispirato alla pubertà, ovvero Red, può rivedere l’originale Inside Out in streaming su Disney+.