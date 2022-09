Hocus Pocus 2, uscita il trailer completo e rivela come le sorelle Sanderson sono diventate streghe

La Disney rilascia il trailer di Hocus Pocus 2, che vedrà protagoniste le sorelle Sanderson nel loro attesissimo ritorno nella moderna Salem.

Disney+ ha pubblicato l’attesissimo trailer di Hocus Pocus 2 in vista dell’uscita del 30 settembre. I fan non vedono l’ora di immergersi nell’ultima rivisitazione di un classico amato dalla Disney con il sequel di Hocus Pocus del 1993.

Il film originale vede Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni delle streghe sorelle Sanderson in un’avventura a tema Halloween. Quasi tre decenni dopo, il trio riprenderà i propri ruoli nel sequel, che vedrà le sorelle affamate di bambini terrorizzare un nuovo cast di ragazzi in un’ambientazione moderna.

Il film è anche destinato a scavare nel passato, con flashback che rivelano le origini delle sorelle.

Hocus Pocus è stato distribuito con un tiepido successo negli anni ’90, ma da allora si è guadagnato lo status cult come un film fondamentale nel periodo di Halloween. Dopo l’annuncio del sequel nell’ottobre 2019, non sono state rilasciate molte informazioni, a parte il ritorno delle star originali e di Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson.

Tuttavia, all’inizio di quest’anno è stato finalmente rilasciato un teaser e il film ha iniziato a fare tendenza online, da allora, la Disney ha offerto alcuni scorci del film, tra cui un’immagine umoristica delle sorelle Sanderson in un supermercato.

Finalmente i Walt Disney Studios hanno svelato il trailer completo, dove viene presentata la storia delle origini delle sorelle Sanderson e vengono mostrate numerose immagini del trio che si scatena nella moderna Salem.

Il trailer offre uno sguardo emozionante ad alcuni nuovi arrivati nel franchise, tra cui Whitney Peak, e presenta una mini reunion di Ted Lasso con le apparizioni di Hannah Waddingham e Sam Richardson. In uno dei momenti salienti del trailer, le sorelle Sanderson, la cui storia è incentrata sulla loro volontà di rimanere giovani per sempre, sfogliano il reparto bellezza di Walgreens, estraendo persino una maschera per il viso.

Il trailer rivela anche la rinascita di Billy Butcherson in una scena perfetta per entrare nello spirito spettrale del film. I fan saranno probabilmente più entusiasti di vedere la storia delle origini delle sorelle Sanderson, già ampiamente annunciata, e in base agli emozionanti momenti di flashback del trailer, il film sarà all’altezza.

Anche se Hocus Pocus 2 è stato realizzato quasi trent’anni dopo il primo film, un sequel potrebbe non essere lontano, con la regista Anne Fletcher che ha precedentemente affermato che la fine del film lascia le questioni aperte per un altro film se tutte le persone coinvolte decidono di firmare di nuovo.

Naturalmente, un universo così sconfinato come quello creato in Hocus Pocus è sempre aperto a un ritorno gradito. Il successo del sequel Disney+, quando uscirà alla fine del mese, probabilmente detterà la direzione del franchise. In base all’entusiasmo che il film sta già generando online, Hocus Pocus 2 si preannuncia un successo.