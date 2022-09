Come d’Incanto 2, il trailer rivela che Amy Adams diventa la matrigna cattiva

Il primo trailer di Come d’Incanto 2 rivela che Amy Adams diventa una matrigna malvagia nell’atteso sequel della commedia fiabesca.

A soli due mesi dal suo arrivo, la Disney svela il primo trailer di Come d’Incanto 2, rivelando che Amy Adams diventa una matrigna cattiva. La commedia musical fantasy è il sequel dell’acclamato Come d’incanto e vede la Giselle di Amy Adams trasferirsi da New York City in un piccolo sobborgo con il marito Robert, la figliastra Morgan e il loro bambino.

Il gruppo si troverà nel mirino di Malvina Monroe, la nefasta donna che sovrintende al quartiere, e del desiderio di Giselle di ricreare il suo regno natale di Andalasia.

Oltre alla Adams, il cast di Come d’Incanto 2 include i ritorni delle star Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel, e accoglie nel franchise anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Oscar Nunez. Lo sviluppo di un sequel è rimasto in sospeso per oltre un decennio, ma alla fine del 2010 ha preso piede quando la Adams ha accettato di tornare e il regista di Rock of Ages Adam Shankman ha firmato la regia. La produzione è durata da maggio a luglio 2021, con alcune riprese effettuate lo scorso marzo, e ora il pubblico può dare una prima occhiata al film.

Nell’ambito del D23 Expo, la Disney ha presentato il trailer e il poster ufficiali di Come d’Incanto 2, il video offre il primo sguardo completo all’atteso sequel, compreso l’importante punto della storia in cui la Giselle di Amy Adams diventa una matrigna malvagia.

Per coloro che si sono innamorati del film originale, il trailer di Come d’Incanto 2 offrirà sicuramente molti spunti interessanti sul ritorno sullo schermo della Adams e delle sue comparse. Uno degli aspetti più interessanti è sicuramente la trasformazione di Giselle in una matrigna malvagia che cade sotto l’influenza di una bacchetta che le permette di esprimere qualsiasi desiderio e che lei usa per trasformare il suo tranquillo quartiere di periferia nel suo regno.

Dato che il personaggio della Adams ha dovuto trovare un modo per bilanciare la sua natura allegra con il cinismo del mondo reale, sarà interessante vedere Giselle lottare con i suoi poteri e come questi la porteranno verso il lato oscuro.

Un altro aspetto importante del trailer e del poster di Come d’Incanto 2 è il primo sguardo alla Malvina di Maya Rudolph, apparentemente l’antagonista del film. Dato che il trailer la presenta come una prepotente leader del quartiere, un po’ come la Dottie di WandaVision, sarà interessante vedere se diventerà la classica strega cattiva a causa del desiderio di Giselle di vivere una vera favola, o se sarà lei a gestire la sua trasformazione in una matrigna malvagia.

Solo il tempo ce lo dirà quando Come d’Incanto 2 debutterà su Disney+ il 24 novembre.