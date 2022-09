Werewolf by Night, arriva il trailer ed è qualcosa di assolutamente diverso dal mondo Marvel che conosciamo

Marvel rivela il trailer dello speciale di Halloween Werewolf By Night al D23 Expo, mostrando un aspetto molto diverso per lo speciale live-action.

La Marvel ha svelato il trailer di Werewolf By Night, uno speciale di Halloween, un racconto unico nel suo genere, che vede l’introduzione di un nuovo personaggio nel MCU, Werewolf By Night avrà come protagonista Gael García Bernal nei panni dell’eroe principale.

Un rinfrescante cambio di ritmo rispetto alle narrazioni incentrate sul multiverso e sui supereroi che stanno dominando il MCU negli ultimi tempi, Werewolf By Night sarà incentrato su Jack Russel, un personaggio meno conosciuto dai fan Marvel occasionali, che si trasforma in un lupo mannaro durante la luna piena.

Caratterizzato dall’introduzione di una creatura soprannaturale nel MCU con i lupi mannari, Werewolf By Night ha il potenziale per cambiare tutto ciò che i fan pensavano di sapere sul MCU. Le riprese si sono svolte all’inizio di quest’anno e, sebbene non siano stati rivelati molti dettagli sullo speciale, l’incursione nel soprannaturale sarà sicuramente un cambiamento di ritmo per i fan della Marvel.

Lo speciale non è stato annunciato quando sono stati rivelati i programmi della Fase 5 e 6, ma in precedenza era stato fissato per l’uscita a ottobre di quest’anno, giusto in tempo per la stagione del terrore.

Adesso la Marvel ha pubblicato un trailer scioccante e unico per lo speciale, dimostrando che è diverso da qualsiasi altro progetto precedente del MCU. Il post fissa anche la data di uscita del film al 7 ottobre su Disney+.

Con molti spin-off e sequel in programma per le Fasi 5 e 6, è emozionante vedere la Marvel muoversi in una nuova area con Werewolf By Night, il trailer è una sorpresa assoluta, girato in bianco e nero come un mistero di mostri retrò con un tono che lo distingue da qualsiasi altra offerta Marvel.

L’atmosfera diversa è appropriata se si considera il passaggio del fumetto dal genere supereroistico a quello horror. Diretto dal famoso compositore Michael Giacchino, al suo debutto in una major, è impressionante vedere come il regista, attento alla musica, crei un’atmosfera così emozionante nel trailer. Nel filmato è chiaro che la Marvel punta tutto sul fattore “urlo vintage”, con una produzione impressionante e vecchia scuola che sicuramente delizierà gli spettatori.

La data d’uscita di Werewolf By Night colloca lo speciale nella Fase 4, l’introduzione del personaggio dimostra quanto Disney+ abbia rivoluzionato il MCU, dando spazio a progetti nuovi e a tema unico come questo.

Anche se non è chiaro quale sia il posto di Werewolf By Night nella linea temporale complessiva del MCU, nei fumetti interagisce con Moon Knight e fa persino la sua prima apparizione nei fumetti. Poiché il Moon Knight di Oscar Isaac esiste già nel MCU, resta da vedere se i due condivideranno lo schermo nello speciale di Halloween o forse in un progetto MCU che vedremo più avanti.