Emily in Paris 3, abbiamo la data di uscita e il trailer, si parte dalle le conseguenze del finale della seconda stagione

Netflix ha svelato il primo teaser della terza stagione di Emily in Paris, che lascia intendere una dinamica complicata con Gabriel dopo il cliffhanger della seconda stagione.

Il nuovo teaser della terza stagione di Emily in Paris offre un assaggio della storia che verrà. Sviluppata dal creatore di Sex and the City Darren Star, Emily in Paris ha debuttato su Netflix nel 2020. La serie segue la protagonista del Midwest Lily Collins mentre si trasferisce a Parigi per apportare una visione americana a un’azienda francese di marketing di lusso.

Ma nella nuova città, Emily vive uno shock culturale che sovverte le sue aspettative sul sogno parigino. Iniziando a dare un senso al “modo francese di fare le cose”, comincia a ottenere riconoscimenti sul lavoro e a farsi nuovi amici, oltre a rimanere invischiata in diverse relazioni sentimentali durante la sua permanenza a Parigi.

Sebbene l’accoglienza di Emily in Paris sia stata contrastante, i numeri dell’audience dello show sono stati piuttosto impressionanti, tanto da farle guadagnare il rinnovo per le stagioni 3 e 4 già a gennaio. Lo scorso dicembre, la seconda stagione di Emily in Paris si è conclusa con un clamoroso cliffhanger: la dichiarazione d’amore di Emily per Gabriel (Lucas Bravo) è stata interrotta da Camille (Camille Razat), che ha rivelato a Emily di essersi riconciliata con Gabriel e di essersi trasferita da lui proprio sotto l’appartamento di Emily. I fan si sono chiesti quale sarebbe stato l’impatto di questa conclusione su Emily e sulle scelte che avrebbe fatto per il suo futuro.

Adesso, Netflix ha rivelato il primo teaser della terza stagione di Emily in Paris come parte del suo evento globale per i fan TUDUM, e mostra in anteprima il percorso di Emily dopo il finale della seconda stagione. La nuova clip mostra come abbia gestito l’intoppo nella sua vita sentimentale: si fa la frangia e, sebbene insista che si tratta di una cosa normale, l’imbarazzo tra lei e Gabriel è piuttosto palpabile. Questo aspetto sarà approfondito nella terza stagione, che debutterà su Netflix il 21 dicembre 2022.

Cosa rivela il teaser della terza stagione di Emily in Paris?

Dopo le prime foto di Emily in Paris 3, il nuovo filmato lascia intendere l’imbarazzo tra Emily e Gabriel nella prossima stagione. Sebbene le immagini mostrassero in anteprima un acceso confronto, la clip suggerisce che i loro incontri rimarranno umoristici, anche se cercheranno di nascondere gli evidenti sentimenti che provano l’uno per l’altra, dando origine a un certo disagio tra i due.

È troppo presto per dire come si svilupperà la loro relazione durante lo show, soprattutto ora che Emily sta continuando la sua relazione con Alfie, ma come sembra suggerire il video, alla fine della stagione Emily e Gabriel parleranno faccia a faccia del loro affetto reciproco, lasciando che le conseguenze vengano esplorate nella già confermata quarta stagione.

Anche se i dettagli della storia sono ancora scarsi, lo spaccato della terza stagione promette che la serie continuerà a offrire scene esuberanti, con il personaggio principale impegnato a immergersi nel lusso proprio come lo show sa fare.

Feste costose, cocktail di lusso e abiti firmati rimangono il punto forte della serie e non sembrano perdere di intensità nemmeno con le battute d’arresto romantiche di Emily e i cambiamenti strutturali al Savoir. Quindi, mentre il pubblico attende dettagli più specifici sulla storia di Emily in Paris 3, può almeno stare tranquillo sapendo che lo show offrirà la stessa sontuosa evasione parigina alla sua uscita fissata per dicembre.