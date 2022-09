Alice in Borderland 2, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Per molti abbonati a Netflix, Squid Game si è rivelato una sorpresa emozionante – anche se straziante – nel 2021 quando è emerso dal nulla per diventare un fenomeno globale.

Tuttavia, coloro che hanno seguito da vicino la produzione internazionale dello streamer avranno già avuto un assaggio di giochi altrettanto mortali e surreali dalla prima stagione dell’adattamento manga Alice in Borderland.

Basato sulle graphic novel di Haro Aso, lo show getta Arisu “svogliato, senza lavoro e ossessionato dai videogiochi” in una versione alternativa di Tokyo inquietantemente vuota, dove lui e i suoi amici sono costretti a combattere per le loro vite in una serie di sfide contorte. (Trovate la recensione completa della prima stagione a questo link).

Mentre gli sfortunati concorrenti di Squid Game competono per un enorme premio in denaro, i residenti di Borderland cercano semplicemente di rimanere in vita, con la vittoria che garantisce un’estensione del loro “visto” in questa strana nuova realtà.

Kento Yamazaki di Death Note guida il cast di Alice in Borderland, con Tao Tsuchiya nel ruolo di Usagi, un’alleata che incontra per la prima volta nei giochi e che ha nervi d’acciaio per i suoi giorni da scalatrice.

Forse insieme, possono sperare di sopravvivere a questa prova e tornare al mondo reale, ma con un nuovo maestro di gioco rivelato nel finale della prima stagione.

Alice in Borderland 2 era già stata confermata la riprese sono terminate, stavamo solo spettando di conoscere una data cdi rilascio e l’evento di Netflix TUDUM ci ha dato qualche risposta interessante, compresa una data di uscita presunta e un trailer di annuncio.

Data di uscita di Alice in Borderland 2

Netflix ha confermato che Alice in Borderland tornerà per una seconda stagione, rivelando la notizia appena due settimane dopo il lancio degli episodi iniziali. Le riprese sono iniziate a luglio del 2021 e sono terminate a fine di dicembre, questo ci aveva portato a presumere che la seconda stagione sarebbe arrivata nella seconda metà del 2022.

Lo show ha avito bisogno di molte ore di post-produzione per completare i suoi effetti visivi di alto livello, ma è possibile che Netflix possa accelerare questo lavoro per capitalizzare il rinnovato interesse dello show sulla scia di Squid Game.

Com l’arrivo dell’evento TUDUM è stata rilasciata la notizia che Alice in Borderland 2 arriverà sulla piattaforma di streaming nel mese di dicembre 2022.

Il cast di Alice in Borderland 2

Sei nuovi membri nel cast si uniranno all’attesissima seconda stagione di Alice in Borderland, tra questi troviamo Yuri Tsunematsu che è stato scritturato per interpretare lo studente liceale Heiya, Tomohisa Yamashita è il “Re dei Club” Kyūma, Hayato Isomura invece è Banda, Kai Inowaki interpreta Matsushita, Katsuya Maiguma interpreta Yaba e Honami Satō è Kotoko.

Naturalmente, questo include Kento Yamazaki come protagonista principale Ryōhei Arisu e Tao Tsuchiya come sua compagna nei giochi, Yuzuha Usagi.

Tra il cast di supporto, ci aspettiamo di vedere di più da Nijiro Murakami come Chishiya, Aya Asahina come Kuina, Ayaka Miyoshi come An e Riisa Naka come Mira, che è stato presentato come un nuovo grande cattivo nel finale della serie.

La serie è basata su un manga

Alice in Borderland è basato su una serie manga di Haro Aso, pubblicato per la prima volta in formato seriale sulle pagine delle riviste giapponesi Shōnen Sunday.

La storia è stata poi raccolta in una serie di libri di 18 volumi, pubblicati in giapponese in cinque anni tra il 2011 e il 2016. È stato annunciato che il manga Alice in Borderland sarà finalmente tradotto in inglese, con il primo volume attualmente previsto per l’uscita nel marzo 2022 da Viz Media.

Questa scelta è probabilmente guidata dal successo della serie Netflix che ha risvegliato l’interesse dei lettori occidentali per il materiale originale, con lo show che ha ricevuto una seconda ondata di spettatori dopo l’uscita di Squid Game.

La trama di Alice in Borderland 2

(*Attenzione: Alice in Borderland stagione uno spoiler*)

La prima stagione di Alice in Borderland si è conclusa con una nota oscura, con il minaccioso annuncio che Arisu, Usagi e gli altri giocatori sopravvissuti sarebbero stati presto sottoposti a un secondo round di giochi mortali.

La notizia è arrivata per gentile concessione di Mira, che ha rivelato di essere un maestro di giochi – uno degli architetti dietro tutta la macabra prova – che ha già spinto i nostri eroi ai loro limiti.

Arisu ha perso i suoi due amici più cari, Chōta e Karube, è rimasto scosso dallo scoprire di aver giocato insieme ai traditori Momoka e Asahi.

Avendo subito tutto questo trauma, Arisu sarà probabilmente meno fiducioso quando si tratterà del secondo turno di giochi, ma almeno ha ancora Usagi al suo fianco come sostegno.

I primi otto episodi di Alice in Borderland hanno adattato circa la metà della serie manga di Haro Aso, il che significa che la seconda stagione potrebbe forse portare la storia alla fine.

Tuttavia, Netflix è noto per ottenere il massimo dai suoi spettacoli originali, quindi è possibile che lo streamer possa trovare un modo per estendere ulteriormente la saga.

Il trailer della stagione 2

Sempre durante il Tudum è stato rilasciato il primo teaser trailer per la seconda stagione. La Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio a una Shibuya devastata e coperta di vegetazione nella seconda stagione, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per tornare nel proprio mondo. Non perderti nemmeno un secondo di questo gioco di sopravvivenza ricco di azione e colpi di scena!

Inizialmente Netflix aveva rilasciato un breve teaser per confermare che Alice in Borderland è stato rinnovato.

Adesso non ci resta che attendere un secondo trailer completo accompagnato dalla data di uscita ufficiale.