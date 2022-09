Ragazze Vincenti 2: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La prima stagione di Ragazze Vincenti, la serie ispirata all’omonimo film che ripercorre la vicenda della All-American Girls Professional Baseball League formata durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata rilasciata lo scorso 12 agosto.

La serie segue le vicende delle Rockford Peaches durante il primo anno del campionato femminile. A guidare la storia troviamo Carson (Abbi Jacobson, co-creatrice della serie), che il finale di stagione vede nel doppio ruolo di ricevitore e allenatore della squadra, pressata tra il matrimonio e la relazione clandestina con la compagna di squadra Greta (D’Arcy Carden). Co-protagonista è Max (Chantè Adams), che dopo essere stata scartata dalle Rockford Peaches perché, nonostante il suo indiscutibile talento, è afroamericana, comincia la propria scalata per diventare una giocatrice di baseball professionista.

Il finale della serie lascia decisamente aperte le diverse trame. Possiamo quindi aspettarci una seconda stagione?

(Attenzione: seguono spoiler per la prima stagione di Ragazze Vincenti)

Ragazze Vincenti 2: la seconda stagione si farà?

Considerato il modo in cui la prima stagione è finita è plausibile ipotizzare che una seconda stagione sia sempre stata nei piani degli ideatori. Tuttavia, Amazon Video non ha ancora ordinato una seconda stagione per Ragazzi Vincenti. Will Graham, co-creatore della serie, ha però affermato di star già lavorando alla sceneggiatura della seconda stagione e che lui e Jacobson sono sicuri di come portare avanti la storia.

Di cosa parlerà la seconda stagione?

Il finale della prima stagione vede le Rockford Peaches perdere il campionato nel più nobile dei modi, sacrificando la vittoria per aiutare l’ex compagna di squadra Jo Deluca (Melanie Field), costretta al trasferimento nella squadra avversaria, a finire la partita. È dunque verosimile ipotizzare un ritorno di Jo alle Peaches, che saranno sicuramente ancora più determinate nella ricerca di una rivincita.

Intanto Max è finalmente entrata a far parte di una squadra professionista e, durante l’ultimo episodio, la vediamo partire per giocare una trasferta. Ma nel frattempo la migliore amica Clance (Gbemisola Ikumelo), rimasta sola dopo l’arruolamento del marito, scopre di essere incinta. Sarà questo un motivo che potrebbe spingere Max a tornare a casa?

La serie si conclude con un cliffhanger promettente: proprio quando Carson decide di mettere fine sia al matrimonio che alla relazione con Greta, preferendo a entrambi una ritrovata libertà, il marito Charlie (Patrick J. Adams) scopre della sua storia con la compagna di squadra. Le potenziali conseguenze di questa scoperta saranno verosimilmente centrali nella prossima stagione.

Quali personaggi ritroveremo in Ragazze Vincenti 2?

Sicuramente Abbi Jacboson riprenderà il ruolo di Carson, così come D’Arcy Carden, che ha già espresso il desiderio per una seconda stagione, tornerà nei panni di Greta. Assieme a loro anche il tutto il gruppo delle Peaches: Melanie Field tornerà come Jo DeLuca, Kelly McCormack come Jess, Roberta Colindrez come Lupe García, Molly Ephraim come Maybell Fox, Dale Dickey come Beverly, la chaperon della squadra.

Rivedremo verosimilmente anche Chanté Adams e Gbemisola Ikumelo, rispettivamente nei panni di Max e Clance. Non mancherà il ritorno di personaggi secondari come Toni, la madre di Max, interpretata da Saidah Arrika Ekulona, e lo zio Bertie interpretato da Lea Robinson.

La serie lascia senza dubbio spazio all’inclusione di nuovi personaggi e storie, quindi delle aggiunte al cast non saranno certo inaspettate.

Non abbiamo ancora a disposizione un trailer e probabilmente non arriverà nemmeno a breve, ma tenete d’occhio Fortementein, perché appena usciranno novità aggiorneremo l’articolo.