Avvocata Woo 2: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Il cast della seconda stagione: chi resterà?

Se non verranno fatte obiezioni da parte dei membri del cast, dovremmo vedere i seguenti attori tornare per la seconda stagione di Avvocata Woo:

Queste conferme alimentano l’entusiasmo degli spettatori e in particolare della protagonista Park Eun Bin , che ha spiegato che non si aspettava una reazione così positiva… In effetti, il successo travolgente è stato per lei più una sorta di shock.

È estremamente raccomandabile in questi casi di non modificare il cast o il team di produzione, se possibile, attenendosi a quanto dimostrato dai risultati eccellenti della prima stagione. Si prevede infatti che “più del 90 percento degli stessi membri del team saranno mantenuti”, come sicuramente avverrà per lo sceneggiatore Moon Ji-won, che verrà coinvolto anche nella scrittura della possibile seconda stagione, a condizione che sia effettivamente prodotta.

A questo punto, se ci saranno ostacoli, proverranno probabilmente da fattori che sfuggono al controllo dell’azienda, come il fatto che la star Kang Tae-woo, che interpreta Lee Jun-ho , l’amante di Woo Young-woo, sta per arruolarsi nell’esercito. Questo è un requisito obbligatorio per tutti i maschi coreani di 28 anni, quindi gli episodi imminenti potrebbero dover includere un’assenza prolungata del suo ruolo chiave.

Avvocata Woo Stagione 2, la trama: cosa accadrà?

Non abbiamo anticipazioni riguardo a colpi di scena che potranno comparire nella seconda stagione, ma un tema sarà sicuramente da rivedere e da ridimensionare: dovrà essere tenuta in considerazione la polemica da parte dei detrattori su come l’autismo è rappresentato nello show, che potrebbe alterare rallentare o addirittura fermare la corsa del k-drama, per produrre un risultato che sia il più autentico e rispettoso possibile, riuscendo a lavorare senza stereotipi e pregiudizi.

In generale, le reazioni della comunità autistica sono state di fatto estremamente contrastanti: alcuni hanno lodato lo show per la sua rappresentazione immersiva e realistica che decostruisce l’idea sbagliata secondo cui le persone autistiche mancano di abilità sociali e d’intelligenza emotiva, mentre altri pensano che sia un ritratto troppo poco accurato e corretto di chi vive nello spettro autistico.

Questo è un aspetto chiave che l’attrice protagonista Park Eun-bin ha rivendicato più volte quando si è candidata per il ruolo, affermando di aver rifiutato diverse volte il ruolo prima di accettarlo, poiché trattandosi di un k-drama era pienamente consapevole dell’impatto e della diffusione di cui avrebbe goduto sui media e non intendeva in nessun modo avere alcun impatto negativo sulla comunità di persone affette da disturbo dello spettro autistico.

Ha poi aggiunto in un’intervista a ET News di aver volontariamente enfatizzato l’unicità di Woo Young-woo ma non in veste di rappresentante o un portavoce delle persone autistiche, ed è proprio questo che ha portato a mettere in rilievo soprattutto i suoi tratti individuali.

Nel frattempo, tre episodi di Avvocata Woo saranno selezionati per una nuova versione musicale della storia di Woo ispirata alla serie (secondo un comunicato stampa della EMK Musical Company) e senza dubbio questo k-drama conoscerà innumerevoli possibilità di espansione, per non parlare di un quasi certo (se non scontato) adattamento in lingua inglese della serie.

Un trailer per l’attesissima Stagione 2: Quando potremo vederlo?

Purtroppo, senza il via libera ufficiale alla seconda stagione di Avvocata Woo, non abbiamo a disposizione nessun nuovo filmato su cui discutere o da approfondire, ma ricordatevi di tenere d’occhio i filmati ufficiali quando inizierà la produzione, molto probabilmente nel 2023. Noi saremo qui per aggiornarvi su ogni fase del processo!