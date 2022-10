The Watcher, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

In arrivo su Netflix una delle serie più attese per quest’anno, tratta da una terrificante storia vera: The Watcher.

Come ci sentiremo sapendo di essere osservati in ogni secondo della nostra vita? Ma soprattutto, come ci sentiremo sapendo solo di essere osservati, senza sapere da chi?

A queste inquietanti domande troveremo una risposta nella nuova serie in uscita tra pochi giorni sulla piattaforma di streaming Netflix, intitolata The Watcher. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati.

Qual è la data di uscita?

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo un primo teaser rilasciato il 9 settembre, Netflix ha condiviso il trailer della nuova miniserie il 24 settembre sui propri canali ufficiali, rivelando la data di uscita dell’attesa serie: giovedì 13 ottobre 2022.

The Watcher: il trailer

Il primo teaser mostra uno dei personaggi della serie, l’agente immobiliare interpretata da Jennifer Coolidge, alle prese con la vendita della casa 657 Boulevard nel New Jersey. L’ambiente luminoso della villa viene offuscato da un avvertimento del sorridente personaggio, che consiglia di tenere le tende delle finestre sempre chiuse, perché « Ci sono molti vicini strani e cose del genere là fuori, e sai, non vuoi che ti guardino. Questo è certo’».

Il trailer, uscito il 24 settembre, fornisce nei suoi oltre 3 minuti di durata molti dettagli in più. Trattandosi di un fatto di cronaca noto, la storia viene svelata sin da subito. Compaiono i protagonisti della serie, che appena trasferitisi in una nuova casa, ricevono una lettera da The Watcher, che giura che non smetterà mai di guardarli («I will never stop watching»).

Qual è la storia vera che si nasconde dietro la serie?

Netflix ha rivelato che la serie si ispira a eventi realmente accaduti. Nel 2014 a Westfield, in New Jersey, il signore e la signora Broaddus sono convinti di aver realizzato i loro sogni: hanno appena acquistato una villetta, sita al 657 Boulevard, al prezzo di un milione e mezzo di dollari e sono pronti a iniziare una nuova vita. La loro romantica storia si è trasformata, però, presto in un incubo.

I coniugi hanno iniziato a ricevere delle lettere anonime di minaccia da parte di una misteriosa figura che non gradiva la loro presenza in quella casa. Un articolo uscito sul New York Magazine nel 2018 ha raccontato la loro storia, riportando frammenti delle lettere minatorie ricevute dalla famiglia.

Il mittente, che si firmava con il nome “The Watcher”, si presentava come il nuovo custode avendo ereditato, in occasione del 110° anniversario dell’abitazione, tale ruolo dal nonno e dal padre che rispettivamente negli anni Venti e negli anni Sessanta erano stati i custodi di quella stessa casa (« La 657 Boulevard ha fatto parte della mia famiglia per decenni ormai e mentre si avvicina il suo 110° compleanno sono stato incaricato di guardare e aspettare la sua seconda venuta […] Ora è il mio momento. Conosci la storia della casa? Sai cosa si nasconde tra le mura del 657 Boulevard? Perché sei qui? Lo scoprirò).

L’inquietante “Osservatore” minacciava di morte non solo i due coniugi ma anche i figli della coppia (« Sono felice di sapere i vostri nomi e i nomi del sangue giovane che mi avete portato»). Nonostante le indagini della polizia e i tentativi della famiglia di capire da chi provenissero quelle lettere, il mistero è rimasto irrisolto e l’identità del mittente non è ancora stata svelata. La famiglia Broaddus ha provato a vendere o affittare la casa per lungo tempo, ma solo nell’agosto del 2019 è riuscita a vendere l’immobile con una perdita, secondo quanto riportato dal New York Times, di 959.000 dollari.

Qual è la trama?

La miniserie, che si articolerà presumibilmente in un numero ridotto di puntate (tra le 4 e le 6), è ispirata quindi alla storia vera e narra le vicende della famiglia Brannock (con una leggera variazione rispetto al nome della famiglia reale), trasferitasi in una nuova casa nel New Jersey. La famiglia si trova a fare i conti con una realtà spaventosa e con un ignoto individuo, chiamato The Watcher, che cercherà di fare di tutto per allontanare i Brannock dalla casa. Tra paura, indagini e sospetti, i coniugi e i loro due figli cercheranno di capire chi sia il terrificante mittente e cosa voglia da loro.

Regista, produttore e retroscena

I diritti della storia, secondo quanto riportato da un articolo uscito su Deadline il 5 dicembre 2018 (intitolato Netflix wins heated auction for film rights to dream house nightmare tale The Watcher), sono stati oggetto di una grande guerra di offerte che Netflix ha vinto nel 2018. Secondo IMDb, già nel 2016 i terrificanti eventi reali avevano ispirato la produzione di un film, intitolato anch’esso The Watcher.

Il progetto è stato sviluppato da Ryan Murphy, ideatore dell’antologia American Horror Story e della sitcom musicale Glee. Ryan ha co-creato la serie con Ian Brennan, il quale aveva lavorato al suo fianco come sceneggiatore e produttore sia per Glee che per Scream Queens. Ian è stato anche sceneggiatore e produttore della commedia horror Cooties. Nel team della produzione ci sono anche Eric Newman (Narcos), Bryan Unkeless, Henry Joost e Ariel Schulman (Catfish).

C’è quindi grande attesa per la nuova serie, non solo perché alla sua produzione hanno collaborato figure importanti che hanno realizzato i migliori prodotti horror degli ultimi tempi, ma anche perché ispirandosi a fatti realmente accaduti l’impianto narrativo della serie risulterà essere ancora più convincente e spaventosamente realistica.

Qual è il cast?

I protagonisti della serie sono Bobby Cannavale e Naomi Watts.

Naomi, che nel 2002 in The Ring aveva già interpretato un personaggio di un film horror, rivestirà i panni di Nora Brannock, la nuova proprietaria del 657 Boulevard.

Bobby, che sarà uno dei personaggi della nuova pellicola Blonde a breve in uscita su Netflix, interpreterà Dean Brannock, il marito di Nora. Bobby, star di Ant-Man, aveva già lavorato con Naomi Watts nel film del 2021 This Is The Night.

Altra figura importante del cast è Jennifer Coolidge nel ruolo di Karen Calhoun. La star di White Lotus e della saga American Pie interpreta adesso la sorridente e accogliente agente immobiliare che ha venduto la splendida casa ai Brannock.

Mia Farrow, che aveva già recitato nell’horror del 1968 Rosemary’s Baby e nel remake del 2006 di The Omen, interpreta invece la vicina Pearl, sorella di Jasper, interpretato da Terry Kinney.

Margo Martindale, come Mo, e Richard Kind, come Mitch, sono due dei vicini dei Brannock.

Altri membri del cast includono Michael Devine nel ruolo di Christopher, Matthew Del Negro in quello di Darren Dunn, Michael Nouri e Yuko Torihara come Roger e Miko Kaplan, Noma Dumezweni come Theodora. Compaiono inoltre Joe Mantello, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall e Luke David Blumm.