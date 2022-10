Oru nostru, la mia Sardegna: un libro fotografico da sfogliare con gli occhi e con il cuore

Oru nostru, la mia Sardegna è un libro fotografico che racconta la Terra sarda e la sua anima più autentica, da avere assolutamente per chi ama la Sardegna, la sua natura, le sue tradizioni e la fotografia di alto livello.

Nel suo percorso da fotografo e da viaggiatore, Gianni Rizzotti ha visitato e vissuto luoghi ad ogni latitudine della Terra. Quando oltre 35 anni fa è arrivato per la prima volta in Sardegna, sono bastate poche ore, il maestrale, la bottarga e il Vermentino per capire che sarebbe ritornato in questa terra più e più volte. E così è stato.

Tre anni fa, dopo diversi progetti editoriali, la decisione di raccontare in un libro, attraverso la macchina fotografica, quello che ha visto e che gli ha trasmesso il popolo sardo e questa regione in tutti questi anni.

Bellezza, orgoglio, passione, amicizia, istinto, isolamento, natura e autenticità. Tutto questo è l’anima sarda. Tutto questo è Oru Nostru, La mia Sardegna.

Oru Nostru è un progetto fotografico che racconta la Terra Sarda, la sua anima più vera e le sue eccellenze con la passione e l’orgoglio che da sempre la contraddistinguono. La Sardegna è prima di tutto territorio, persone, tradizione e cultura ed è proprio questo che Gianni Rizzotti riesce a trasmettere attraverso le sue immagini.

Un viaggio fotografico che si è alimentato giorno dopo giorno con il passaparola degli artisti e artigiani che Rizzotti ha fotografato e che suggerivano di volta in volta nuovi volti e nuovi luoghi, tutti incredibilmente ricchi e autentici nella loro unicità. La luce e la macchina fotografica hanno fatto il resto.

Il libro si compone di 199 immagini in cui il popolo sardo, la Sardegna stessa e la sua anima più autentica sono i veri protagonisti. Foto di Paolo Fresu, di Antonio Marras, di Chiara Vigo si alternano a volti centenari, ad artigiani della seta, del legno e del ricamo. All’interno ci sono scatti di Sa Carrela ‘e Nati a Santu Lussurgiu, della Sartiglia e delle manifestazioni a Ottana, Mamoiada, Sant’Antioco e non solo.

Completano il progetto le immagini delle eccellenze sarde dell’enogastronomia, come i Su Filindeu, dei luoghi dell’arte e della cultura disseminati nell’intera regione, tra cui il sito archeologico di Barumini. Infine, la natura e il mare, selvaggi e meravigliosi.

Oru Nostru, che conta 224 pagine, è un racconto in bianco nero con un breve capitolo a colori, quelli della Sardegna: il verde dell’olio, il colore dorato del pane carasau, il giallo-ambrato della bottarga, il rosso dello zafferano e naturalmente le sfumature del blu e dell’azzurro del mare.

“È un omaggio che dovevo e volevo fare alla Sardegna – afferma Gianni Rizzotti – Questa terra è una continua sorpresa nei luoghi e nelle persone, ancora oggi dopo oltre 35 anni. Va scoperta piano, con i suoi ritmi e momenti, senza forzare nulla.”

Oru Nostru è un libro che va sfogliato con gli occhi e con il cuore per conoscere i veri ritmi della Terra Sarda, a volte più calma, altre più impetuosa.

