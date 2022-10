Black Panther: Wakanda Forever, i nuovi poster rivelano uno scenario drammatico su 12 personaggi del MCU

I nuovi character poster di Black Panther: Wakanda Forever mettono in evidenza 12 personaggi del MCU del film, tra cui i nuovi arrivati Riri Williams e Namor.

In vista dell’uscita del film programmata per il mese prossimo, i nuovi character poster rivelano uno scenario drammatico di Black Panther: Wakanda Forever. Dopo il grande successo di Black Panther del 2018, il regista Ryan Coogler torna a dirigere il sequel del film, che concluderà la Fase 4 del MCU.

Black Panther: Wakanda Forever dovrebbe raccontare la nazione del Wakanda mentre piange la perdita del re T’Challa di Chadwick Boseman e allo stesso tempo si confronta con nuovi poteri sulla scena mondiale. Boseman, che ha interpretato T’Challa nel primo Black Panther e in diversi film del team-up degli Avengers, è tragicamente scomparso nel 2020, ma il prossimo film vedrà un altro personaggio prendere il testimone dell’iconico eroe del Wakanda.

Molti personaggi introdotti nel primo Black Panther torneranno nel sequel di Coogler, tra cui Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), Ramonda (Angela Bassett), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) ed Everett Ross (Martin Freeman). Oltre a questi, Black Panther 2 introdurrà anche alcuni volti nuovi, tra cui Namor (Tenoch Huerta), che sembra essere l’antagonista del film, e Riri Williams (Dominique Thorne), che diventerà Ironheart, il successore di Iron Man.

I nuovi poster dei personaggi, per gentile concessione della Disney, rivelano un’immagine più ravvicinata dei personaggi nuovi e di quelli che ritornano. Pur non rivelando necessariamente nulla di nuovo, i poster evidenziano il tono drammatico del film e forniscono uno sguardo più ravvicinato agli interessanti dettagli dei costumi di nuovi arrivati come Ironheart, Namor e i sostenitori di Namor.

Ecco perché Black Panther: Wakanda Forever è il finale perfetto della Fase 4

Per molti versi, Black Panther: Wakanda Forever si trova in una posizione simile a quella di The Avengers del 2012. Quel film chiudeva la Fase 1 del MCU, che era la prima delle tre fasi che compongono la Saga dell’Infinito. La Fase 4, con cui si conclude Black Panther: Wakanda Forever, è anche la prima delle tre fasi del MCU che compongono la Saga del Multiverso.

Come The Avengers, quindi, Black Panther: Wakanda Forever ha il difficile compito di rappresentare sia il culmine drammatico degli eventi, sia l’inizio di una storia più ampia.

Anche se i trailer ha affermato che non sarà uno dei tanti film di squadra che hanno caratterizzato The Avengers, la pellicola sembra comunque preparare la strada per il futuro. Oltre a dire addio a T’Challa, il sequel introdurrà anche una nuova Pantera Nera, che sicuramente avrà un ruolo significativo negli eventi del MCU.

Non solo, ma anche nuovi arrivati come Ironheart e Namor potrebbero avere un ruolo importante nel resto della Saga del Multiverso. Anche se rimangono molte domande su Black Panther: Wakanda Forever, il film si preannuncia come una conclusione emozionante, drammatica ed emotiva della Fase 4 del MCU.