Everything Everywhere All At Once, il finale spiegato: complicato, avvincente… bagel

Multiversi, bagel a volontà e il potere della gentilezza, tutto questo in un solo film Everything Everywhere All At Once.

Tra i franchise travolgenti di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la casa di produzione indipendente A24 ha realizzato il proprio lungometraggio multiversale. Anche senza il budget del MCU sostenuto dalla Disney, Everything Everywhere All at Once ha abbracciato il concetto di multiverso in modo più dettagliato e ambizioso rispetto ai film tratti dai fumetti.

L’idea del multiverso è semplice: esiste un numero infinito di universi e possibilità oltre al nostro. Tuttavia, la coppia di registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti anche come i Daniels, complicano la storia multiversale di una madre cino-americana che lotta per mantenere una lavanderia a gettoni in regola con il fisco e allo stesso tempo tiene a malapena insieme la propria famiglia. Quando viene incaricata dal marito di salvare il multiverso da un universo alternativo, deve sfruttare le sue abilità e i suoi poteri speciali provenienti da tutto lo spazio e il tempo per sconfiggere il male supremo che minaccia l’intera esistenza.

La storia è tutt’altro che semplice, il pubblico ha accolto con entusiasmo Everything Everywhere All At Once contribuendo a farlo diventare la pellicola della A24 con il più alto incasso al botteghino in America, cerchiamo di fare lo stesso anche da noi perché il film è davvero meritevole.

Se non avete avuto la possibilità di rivedere il film nelle sale o se lo state guardando per la prima volta, ecco come le varie parti di Everything Everywhere All At Once contribuiscono a un finale complicato, gratificante ed emozionante.

Jobu Tupaki e il Bagel di Everything

Il momento culminante si svolge in un edificio dell’Agenzia delle Entrate dove Evelyn Wang (Michelle Yeoh) e altri agenti dell’Alfaverso affrontano la loro ultima battaglia contro Jobu Tupaki (Stephanie Hsu), una variante di Joy, figlia di Evelyn, i cui poteri multiversali sono il risultato degli esperimenti dell’Alfaverso-Evelyn.

Il potere di Tupaki di vedere e sentire tutto, ovunque e contemporaneamente, la porta a credere che nulla abbia davvero importanza, in ogni singolo universo. Il suo obiettivo principale, quindi, è quello di usare un bagel di tutto – la letteralizzazione di tutto ciò che non conta – per risucchiare tutto il multiverso in un vuoto infinito di nulla.

Jobu Tupaki cerca di convincere Evelyn della sua visione nichilista, mostrandole come in ogni universo il tentativo di Evelyn di tenere unita la sua famiglia fallirà sempre. È per questo che Tupaki ha cercato Evelyn, per trovare finalmente qualcuno che potesse capire perché nulla ha importanza e unirsi a lei nel percorso di distruzione del bagel tutto. Anche nel suo tentativo di porre fine al multiverso, Tupaki preferirebbe non essere sola nell’orchestrare tutto l’oblio.

Waymond Wang e il potere dell’amore e della gentilezza

Quando Evelyn sembra soccombere al nichilismo di Jobu Tupaki, suo marito Waymond (Ke Huy Quan) le offre un punto di vista alternativo. Invece di perdersi nel caos e nel nulla infinito dell’universo, Waymond trova una fede più ampia e ottimista. In un universo in cui Evelyn diventa una star del Kung-Fu, Waymond le dice: “Tu mi dici che è un mondo crudele e che stiamo tutti girando in tondo. Io lo so bene. Sono stato su questa terra tanti giorni quanto te”.

Egli sa come una persona come Jobu Tupaki possa venire da un luogo di disperazione e pessimismo quando si trova di fronte a una situazione così inevitabile, tuttavia, trova una prospettiva più significativa. Waymond afferma: “Quando scelgo di vedere il lato positivo delle cose, non sono ingenuo. È una scelta strategica e necessaria. È così che ho imparato a sopravvivere a tutto”.

Alla fine si definisce un “combattente” ed è questo ottimismo che convince Evelyn che Jobu Tupaki si sbaglia, che c’è di più nel vivere e nell’esistere che in un vuoto di nulla.

Lo stesso Waymond di Evelyn (proveniente dal suo stesso universo) pronuncia parole simili di ottimismo che la aiutano a trovare la volontà di lottare per ciò che conta. “So che state tutti combattendo perché siete spaventati e confusi. Anch’io sono confuso”, spiega Waymond, “Tutto il giorno non so cosa diavolo stia succedendo. Ma in qualche modo sembra che sia tutta colpa mia”. Con la minaccia che la loro attività di lavanderia a gettoni venga sequestrata dal fisco e con i dubbi che circondano il suo matrimonio con Evelyn nonché la sua intenzione di divorziare, la vita di Waymond è diventata solo un esempio di come sia difficile trovare la speranza.

Questo è particolarmente significativo se si considera il Sogno Americano e il modo in cui Waymond ha portato Evelyn negli Stati Uniti dalla Cina. Se il suo matrimonio e i suoi affari stanno andando a rotoli, il Sogno Americano esiste davvero? Ne è valsa la pena? Tuttavia, invece di rinunciare ad ogni cosa, Waymond trova la forza di affrontare le sfide inaspettate della vita attraverso la gentilezza: “Non lo so. L’unica cosa che so è che dobbiamo essere gentili. Per favore. Siate gentili, soprattutto quando non sappiamo cosa sta succedendo”.

Questa è esattamente la lezione che Evelyn impara e applica nella lotta per fermare e salvare Jobu Tupaki. Nell’edificio del fisco, invece di combattere i suoi avversari dell’Alfaverso con la pura violenza, usa i suoi poteri multiversali per garantire loro una qualche forma di felicità: dopotutto, da un grande potere derivano grandi responsabilità.

Mentre Jobu Tupaki si fa strada verso il vuoto che è il bagel, Evelyn dà alla gente ciò che vuole, dalle loro fantasie più segrete fino a dare alla revisore dei conti Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) l’amore che merita: in un universo alternativo in cui le persone hanno hot dog al posto delle dita, Evelyn e Deirdre sono innamorate. Restituisce loro la speranza e la felicità che si oppongono al nichilismo di Jobu Tupaki.

Alla fine non conta nulla, tranne…

Una volta che Evelyn raggiunge Jobu Tupaki (che è contemporaneamente sua figlia Joy), lei, Waymond e persino Gong Gong (James Hong), padre alienato della donna, cercano di allontanare Tupaki dal vuoto. Nonostante il trauma generazionale tra Gong Gong ed Evelyn, e ora tra Evelyn e Joy, tutti trovano speranza nel mantenere unita la famiglia. Ma Jobu Tupaki ha bisogno di un po’ più di convinzione.

Proprio quando Evelyn sembra pronta a lasciar andare sua figlia, raddoppia il suo amore per lei e spiega perché questo è un motivo sufficiente per tenerla con sé. Evelyn ribadisce le parole e la prospettiva di Jobu Tupaki: “Forse è come hai detto tu. Forse c’è qualcosa là fuori, qualche nuova scoperta che ci farà sentire dei pezzi di spazzatura ancora più piccoli. Qualcosa che spieghi perché sei venuta a cercarmi in mezzo a tutto questo rumore”.

Ma anche quando i progressi della scienza e della tecnologia fanno sembrare che le persone siano insignificanti come delle rocce, anche quando nulla sembra avere importanza, Evelyn dice a sua figlia: “A prescindere da tutto, voglio ancora essere qui con te. Voglio sempre, sempre, sempre essere qui con te”.

Joy non è ancora pronta ad accettarlo: “Qui, tutto ciò che abbiamo sono pochi frammenti di tempo in cui tutto questo ha davvero un senso”. Ma Evelyn si rifiuta di lasciar andare sua figlia e dice: “Allora mi prenderò cura di questi pochi frammenti di tempo”. Le due si abbracciano e Jobu Tupaki, grazie al riacceso amore di Joy per la madre, abbandona il vuoto senza senso del bagel per qualcosa per cui valga la pena vivere.

Nell’universo di Evelyn, tutto si sistema, nonostante le difficoltà della vita. Lei e Waymond ravvivano il loro matrimonio, Joy è felice di stare con la sua famiglia e tutti insieme sono disposti ad affrontare qualsiasi sfida, anche il fisco. Forse Jobu Tupaki aveva ragione: niente è importante.

Ma anche Waymond aveva ragione: se nulla è importante, allora possiamo scegliere ciò che conta. Possiamo scegliere di guardare il lato positivo delle cose e possiamo scegliere chi conta di più per noi. Anche qualcosa di banale come fare il bucato e pagare le tasse può avere un significato più grande se vuol dire farlo insieme l’amore della vita.