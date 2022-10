House of the Dragon: cos’è successo al volto di Viserys (che malattia ha?)

House of the Dragon ha rivelato la gravità della misteriosa malattia di Re Viserys I, simile alla lebbra, ma quanto è simile alla malattia nella vita reale?

Per tutta la durata della House of the Dragon, Re Viserys II ha sofferto di una misteriosa malattia che ha causato il suo progressivo deterioramento fisico, e la rivelazione del suo volto gravemente danneggiato nell’episodio 8 mostra quanto la situazione sia progredita. Quello che nel primo episodio era iniziato come un taglio che non si rimarginava, ora è progredito in una condizione patologica totale, lasciandolo con il corpo a pezzi e un dolore intenso.

La malattia di Viserys è stata confermata da Paddy Considine come una forma romanzata di lebbra, che sta lentamente consumando il suo corpo mentre è ancora in vita. Questa malattia simboleggia la mancanza di idoneità di Viserys come re del Continente Occidentale, ma anche lo sgretolamento del suo nucleo familiare.

House of the Dragon racconta gli eventi che hanno portato alla guerra civile dei Targaryen, definita nei libri come la Danza dei Draghi, che alla fine getterà le basi per gli eventi che accadranno in Game of Thrones quasi due secoli dopo, e la salute di Viserys è stata un punto importante della trama fin dall’inizio.

La questione di chi sarà l’erede al Trono di Spade è già cruciale per la stabilità di Westeros, con tre contendenti principali: la figlia primogenita di Viserys, Rhaenyra, il figlio maggiore Aegon e suo fratello Daemon. Con la morte di Re Viserys che incombe sui personaggi chiave del regno, la questione della successione diventa ancora più importante e questa pressione porta molti degli altri personaggi a diffidare gli uni degli altri.

Quanto è accurata la lebbra di Viserys? Potrebbe davvero fargli questo effetto sul viso?

La lebbra esiste nel mondo reale da quasi la stessa durata dell’uomo, ma si è estinta in gran parte nel Medioevo e oggi è curabile con gli antibiotici. Grazie alla ricerca moderna, si sa che la lebbra non è in realtà la malattia contagiosa e divoratrice di carne come era considerata un tempo. Tuttavia, le ferite croniche e la graduale perdita degli arti di Viserys sono molto simili alla malattia. In realtà, la lebbra non corrode tanto la carne, quanto distrugge le terminazioni nervose e danneggia i muscoli, quindi la versione della lebbra di Viserys è molto più estrema di quella che si potrebbe riscontrare nella storia reale del mondo.

Tuttavia, se qualcuno dovesse essere ferito o contrarre un’infezione in un’area che presenta tessuti molli, come il viso, è possibile che richieda l’asportazione di parte della pelle. Invece di marcire semplicemente, Viserys potrebbe aver subito una ferita che ha richiesto l’asportazione della pelle e dell’occhio da parte di un medico, il che sarebbe molto accurato dal punto di vista medico.

Il modo in cui questa versione romanzata della lebbra ha distrutto il volto di Viserys ha avuto un impatto maggiore nella storia, illustrando il lento declino della stabilità del governo Targaryen.

A ogni salto temporale e successivo avanzamento della malattia di Viserys, la storia mostra sempre più crepe nelle fondamenta della famiglia reale che si avvicina alla guerra civile. La terribile malattia che continua ad affliggere il re non era stata menzionata nei libri, dove la sua morte viene accennata vagamente, ma la sua aggiunta ha sicuramente reso più drammatico il progressivo declino dell’era di pace del regno, fornendo una manifestazione fisica dei problemi che il paese dovrà affrontare dopo la morte di Viserys. Gli spettatori hanno anche sottolineato il simbolismo del volto di Viserys che marcisce sul lato rivolto verso la posizione degli Hightower, durante la grande cena di famiglia, storicamente tossici.

La maschera di Viserys è ispirata ai lebbrosi realmente esistiti?

Sebbene House of the Dragon non spieghi mai completamente cosa c’è che non va in Re Viserys, i progressi della sua malattia vengono rivelati nell’episodio 8. Quando finalmente lascia le sue stanze, Viserys è costretto a nascondere la sua deformità sotto una maschera d’oro.

Questa pratica era comune tra i lebbrosi nel corso della storia, nel tentativo di tenere nascosta la loro deturpazione e di proteggere gli altri da un possibile contagio. Le maschere sono state storicamente utilizzate per “marchiare” gli infetti come tali, il che ha spesso portato alla loro esclusione dalla società.

Anche se non c’è un legame solido tra la lebbra e l’uso di maschere, ha senso che qualcuno voglia nascondere questo tipo di deturpazione, soprattutto se si tratta di un re. In House of the Dragon, la maschera di Viserys serve a nascondere la sua condizione alla sua famiglia e ai suoi sudditi, proprio come lui si nasconde dalla verità sul padre dei figli di Rhaenyra.

La sua maschera è anche un modo per tentare di reclamare il suo status di re, sostituendo le bende che indossa nel suo letto con una maschera d’oro, Viserys riesce ad avere un po’ di dignità quando entra nella sala del trono per quella che è implicito sia la prima volta dopo anni. La maschera, che copre il lato in decomposizione del volto, gli permette di decidere quando e come lasciarsi vedere nella sua vulnerabilità.

La morte di Viserys per lebbra è storicamente corretta? Quanto potrebbe sopravvivere?

Con la medicina moderna, la lebbra (ora chiamata morbo di Hansen) può essere curata con gli antibiotici e raramente è fatale se trattata in tempo, ma può rendere una persona vulnerabile alle infezioni e ad altri problemi di salute che mettono in pericolo la sua vita, il che significa che la morte di Viserys in House of the Dragon è abbastanza corretta.

Il volto che si decompone fino a esporre l’interno della guancia è di gran lunga peggiore di quello che accadrebbe nella vita reale, ma non lo è il rischio di contrarre infezioni attraverso le ferite. Anche nel Medioevo, la lebbra in sé non era mai una causa diretta di morte, ma era quasi sempre garanzia di una morte precoce.

Più a lungo una persona viveva con la lebbra, più alto era il rischio di contrarre un’infezione o una ferita che avrebbe costituito la sua condanna a morte. Se Viserys ha sofferto della malattia così a lungo, è molto probabile che la causa della sua morte sia stata un’insufficienza degli organi o un’infezione non curata.

Dato che nei libri la causa della morte di Re Viserys non era così chiara, la scelta di un processo così dolorosamente lungo e macabro era il modo perfetto per preparare l’inevitabile Danza dei Draghi.

Seguendo il simbolismo del lento ma costante declino fisico del re, le crepe nella famiglia reale sono destinate a spezzarsi del tutto. Con la morte di Viserys, la battaglia per il Trono di Spade avrà ufficialmente inizio. Quando questa prima stagione si concluderà senza il re dal cuore gentile a incoraggiare l’unità, i personaggi inizieranno a preparare il terreno per iniziare a immergersi nella guerra civile dei Targaryen.