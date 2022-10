Andor, la serie sbaglia un colpo di scena importante. Recensione episodio 6

La prima morte di un personaggio importante in Andor sembra cambiare tutto, ma sarà in meglio?

Per la maggior parte dell’episodio 6 di Star Wars: Andor, “L’occhio”, ci si aspetta costantemente che il furto delle paghe imperiali sul pianeta Aldhani vada terribilmente male. È interessante notare che la maggior parte dell’operazione dei Ribelli si svolge secondo i piani.

I nostri ribelli riescono a fuggire con i soldi e, fortunatamente, non uccidono la famiglia del comandante imperiale o altri civili innocenti, ma, alla fine di questo episodio, tre di questi Ribelli muoiono, e non per le ragioni che pensate. Con l’episodio 6, Andor ha alzato leggermente il ritmo e ha portato con sé un messaggio più ampio: nessuno è al sicuro.

Sebbene Andor sia il prodotto di Star Wars più rivoluzionario di sempre, l’episodio 6 è comunque ricco di cenni ad altri classici della fantascienza. Abbiamo un bellissimo evento celeste che si verifica solo una volta in pochi anni, combinato con alcuni pellegrini religiosi locali piuttosto classici che considerano questo momento spettacolare come sacro.

Questo elemento di colore si rivela essere un vero e proprio aspetto del posto, perché durante la fuga dalla base imperiale, mentre i caccia TIE inseguono Cassian e il gruppo, il cielo verde-azzurro crea un netto contrasto con le ombreggiature tenui del resto dell’episodio (e di quelli precedenti). Dal punto di vista visivo, le decisioni estetiche hanno una lunga storia di influenza sulla storia complessiva di Star Wars, ma in questo episodio è quasi come se l’esplosione di colore nel finale segnalasse qualcos’altro: questa parte della storia è finita, ecco il tocco di colore che lo dimostra.

Infatti, se siete dubbiosi sul ritmo di Andor, la sequenza di eventi in questo episodio sembra determinata a convincervi che adesso le cose sono cambiate. L’ex stormtrooper diventato ribelle Taramyn (Gershwyn Eustache Jr.) viene ucciso durante la rapina, una morte che sembra superficiale e, dal punto di vista della trama, stranamente non necessaria, considerando ciò che accade dopo. Mentre Cassian porta in cielo la nave rubata, una parte del carico colpisce Nemik (Alex Lawther) e questo, anche dopo che gli altri lo portano da un medico a quattro braccia, finisce per causare la sua morte.

Mentre Nemik viene operato (invano), Skeen (Ebon Moss-Bachrach) propone ad Andor di rubare gli 80 milioni di crediti ai Ribelli che stanno aiutando e di dividerli al 50%. Skeen rivela che la sua storia strappalacrime dell’episodio precedente era falsa ed è interessato solo a rubare i soldi. Ma invece di consegnare il ladro a Vel (Faye Marsay), Cassian lo fa fuori per poi usare la sua parte di 30.000 crediti per prendere la nave del dottore. Sia Skeen che Cassian volevano andarsene una volta finito il lavoro, ma la differenza è che il prezzo da pagare era molto più basso.

Questa decisione influisce sul grado di simpatia e di fiducia che nutriamo nei confronti del nostro protagonista. Presumibilmente, Cassian avrebbe potuto chiedere la sua parte e la libertà a Vel senza uccidere Skeen, ma la narrazione ci spinge a pensare che questo sia l’unico modo in cui tutto ciò sarebbe potuto accadere. Lo stile narrativo di Andor non è caotico, piuttosto risulta fortemente quotidiano.

Ogni piccola mossa viene mostrata, anche se si tratta solo di un momento in cui qualcuno ha difficoltà a infilarsi la cintura. Come nel resto della serie, tutti questi momenti di realtà ordinaria sono in qualche modo nuovi per Star Wars, il che fa sì che alcune delle storie più classiche di questo episodio risultino un po’ stridenti.

Anche se Rogue One non esistesse, è evidente che Cassian non ha intenzione di abbandonare per sempre l’Alleanza Ribelle. Dopo la morte del giovane Nemik, Vel dà a Cassian il suo “manifesto”, il cui scopo è chiaramente quello di creare una situazione futura in cui Cassian lo legge e si pente, oppure non lo legge e comunque si pente. In ogni caso, la morte di Nemik sembra parte del meccanismo della trama che porterà Cassian di nuovo dalla parte dei Ribelli.

Considerando quanto Andor sia stato realistico fino a questo punto, questa sembra un po’ una mossa debole. Cassian deve davvero desiderare di unirsi a una causa idealista in seguito alla morte di un giovane ingenuo? Perché la morte di Taramyn, un uomo adulto perfettamente nobile, non lo ha spinto a un’epifania simile?

Quando i fan e gli studiosi analizzano le altre strutture della trama di Star Wars, al di fuori di Andor, tendono a concentrarsi sul fatto che la trama sia un dato di fatto e che le scelte dei personaggi siano in qualche modo predeterminate. Gran parte di questa prevedibile struttura del viaggio dell’eroe è, probabilmente, ciò che ha impedito a Star Wars di avere una grande diversità narrativa.

La scommessa di Andor era che tutte queste vecchie tradizioni narrative sarebbero state buttate via per qualcosa di più reale. Alla fine, la morte di Nemik potrebbe rivelarsi un catalizzatore assolutamente convincente e commovente per un cambiamento profondo nel personaggio di Cassian Andor.

Tuttavia, in questo momento, in questo episodio, sembra una scelta di trama artificiosa, qualcosa che in fondo può funzionare ma che è comunque un po’ banale. Si ha la sensazione che questi personaggi non siano stati uccisi da un carico in caduta o da un’esplosione laser, ma piuttosto dagli sceneggiatori. Perché se Cassian possa fare qualcosa di grande nel suo lungo viaggio, allora alcuni di questi personaggi devono morire.

Come serie giunta a metà strada, Andor sembra essere orientata verso un viaggio più grande per il suo protagonista. Solo che, a questo punto, non è chiaro quale sia questo viaggio o cosa significhi, potrebbe essere proprio questo il problema.