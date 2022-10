The Bear 2: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

The Bear è, per molti versi, una delle serie tv che più sta appassionando il pubblico in questo autunno.

Guardare la dramedy ambientata in un ristorante è stato divertente e da cardiopalma, sia perché è il tipo di grande serie che di solito rimane sotto gli occhi di tutti, sia perché ha contribuito a consolidare il ruolo di Ayo Edebiri come star. Se siete già affamati di una seconda stagione, nessuno può biasimarvi.

Prodotta da Hulu, la piattaforma ha rinnovato la serie per una seconda stagione, ma cosa sappiamo finora? Al momento, non molto! In ogni caso, continueremo ad aggiornare questo articolo, o a darvi tutte le nuove informazioni non appena verranno rilasciate e continueremo a perfezionare la nostra ricetta della ciambella perfetta durante l’attesa.

Data di uscita di The Bear 2

Sì, Chef! The Bear si è rivelato un successo assoluto quando è stato lanciato in streaming. Tanto che è stata rinnovata appena un mese dopo l’uscita della prima stagione su FX.

In una dichiarazione il presidente di FX Entertainment Eric Schrier ha detto: “The Bear ha superato le nostre più rosee aspettative creative, critiche e commerciali. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro sulla seconda stagione”.

I co-showrunner Christopher Storer e Joanna Calo hanno aggiunto in una dichiarazione subito dopo la conferma del rinnovo, “Siamo così grati a FX, al nostro cast di folle talento, alla nostra troupe che ha lavorato duramente, velocemente e in pieno inverno, per non parlare di tutti coloro che hanno guardato. E non vediamo l’ora di riportarvi tutti al The Bear nel 2023”.

Bene… questo è quanto. Sappiamo che arriverà nel 2023, la domanda è quando?

Purtroppo non ci sono stati ulteriori aggiornamenti, ma possiamo immaginare che la data di uscita sia simile a quella di quest’anno, ovvero la fine di giugno negli Stati Uniti e in autunno in Italia, è arrivata su Disney+ il 5 ottobre.

Il cast della seconda stagione?

La star statunitense di Shameless, Jeremy Allen White, guida il cast di questa serie nel ruolo di Carmy Berzatto, a cui vengono consegnate le chiavi dell’attività in crisi del fratello dopo la sua prematura scomparsa. Eredita anche la squadra di dipendenti e collaboratori, che molto probabilmente torneranno per la seconda puntata.

Tra questi ci sono, Ebon Moss-Bachrach di Girls (Richie); Ayo Edebiri nel ruolo di Sydney; Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina); Abby Elliott di How I Met Your Mother nel ruolo di Natalie/Sugar, sorella di Carmy; Edwin Lee Gibson nel ruolo di Ebrahei e Oliver Platt nel ruolo di Cicero.

Joel McHale di Community potrebbe tornare nel ruolo dell’ex chef newyorkese spocchioso di Carmy, mentre Jon Bernthal di The Walking Dead potrebbe riprendere il suo ruolo nei flashback come Michael, il defunto fratello di Carmy.

La trama di The Bear 2

Il team creativo della serie ha rilasciato pochi dettagli sulla prossima stagione, ma l’attenzione si concentrerà su come rendere l’attività un successo finanziario.

Lo showrunner Christopher Storer ha dichiarato, “In termini di cambiamento del ristorante, non è che perderanno tutto il fascino del locale. Avremo a che fare con questo nella seconda stagione. Si tratta più che altro di..: Come possiamo realizzare questa cosa e magari fare un po’ di soldi? E magari renderlo più facile? E forse-forse-partire da una situazione in cui non siamo fregati?”

“Invece di menare il can per l’aia e fare questo cibo del cavolo che nessuno vuole fare, vedo la speranza nella famiglia che ho trovato in cucina. Possiamo usarla per costruire qualcosa di nuovo, ora che ci siamo ritrovati tutti in questo stupido sistema in cui le cose non hanno senso e la gente mette il brodo di vitello nel ripiano più alto della cella frigorifera?”.

Dove si può vedere The Bear?

La prima stagione di The Bear è disponibile in streaming su Disney+, di conseguenza anche la seconda arriverà sulla piattaforma del topo, senpre nella sezione Star.

Abbiamo il trailer della seconda stagione di The Bear?

Al momento non sono disponibili nuove immagini, tantomeno nuove clip della seconda stagione di The Bear. Tuttavia, continuate a seguirci e vi faremo sapere non appena usciranno novità.