Foto inedite della figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: è bellissima

Sapete com’è diventata la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi? Ecco un’immagine che dimostra la sua bellezza. Elena Preziosi ha ormai 16 ed è una giovane donna, la sua foto ne è una prova!

Da una coppia glamour come Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi non poteva che venire fuori una bellissima bambina, ora diventata giovane donna. Elena Preziosi, figlia di due degli attori più acclamati dal pubblico e critica, è una ragazza bellissima e davvero intraprendente.

I suoi genitori si sono conosciuti sul set della celebre fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa nel 2004 e sono stati insieme fino al 2010. Nel 2006 è nata la loro unica figlia Elena con grande gioia di tutti. All’epoca Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi erano davvero la coppia d’oro della televisione italiana. Insieme nel piccolo schermo e nella realtà la loro relazione ha fatto sognare migliaia di appassionati di Elisa di Rivombrosa e non solo.

La nascita di Elena, poi, aveva fatto credere ai più che il legame sarebbe durato per sempre ma così non è stato e nel 2010 hanno annunciato l’addio. I due sono andati avanti con altre relazioni ma sono sempre rimasti molto uniti soprattutto per il bene della piccola Elena.

Come affermato in un’intervista recente da Vittoria Puccini, Alessandro e lei nonostante divergenze personali sono riusciti a mantenere un clima di serenità familiare. La donna lo ha definito un vero e proprio “padre d’oro”, presente e al servizio dell’amata Elena.

Quest’ultima, quindi, è tranquilla nel sapere che potrà contare sempre su sua madre e sul papà a prescindere dallo stato della loro relazione. Vittoria Puccini ha postato una stories di sua figlia in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

La trasformazione di Elena Preziosi

Vittoria Puccini sempre promotrice della bellezza al naturale ha recentemente postato una bellissima foto di lei e di sua figlia Elena. Entrambe acqua e sapone hanno sfoggiato la loro innata bellezza. L’immagine è da togliere il fiato, Elena è davvero meravigliosa!

Capelli biondi, quasi rossi, molto simili alla mamma, da papà Alessandro, invece, ha preso il sorriso beffardo e la bocca carnosa. I suoi occhi sono una combinazione perfetta dei colori dei suoi genitori, un po’ azzurri un po’ verdi e tolgono il fiato. Elena è solo una ragazzina ma siamo sicuri che crescendo si evolverà in un’incantevole donna.

Chissà se seguirà la carriera dei suoi genitori, sempre impegnati sul set di fiction, film e teatro. Nonostante, infatti, siano passati anni dalla serie che ha dato loro il successo, Vittoria e Alessandro riescono a rimanere sempre sulla cresta dell’onda con grande orgoglio della figlia Elena.