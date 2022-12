“IononsonoeriKa” ci racconta il suo nuovo singolo Lividi di Gioia. Intervista

“Lividi di Gioia“, il nuovo singolo dell’atipica cantautrice IononsonoeriKa, un nuovo capitolo che è anche un piccolo orgoglio nazionale, perchè è stato scelto per la colonna sonora della nuova stagione di The Kardashians, disponibile su Disney Plus e Hulu.

“Lividi di Gioia” è una canzone che serve a dare forza, una canzone che fa guardare alle nostre ferite con occhio nuovo.

Ciao Erica, benvenuta! Partiamo diretti col chiederti di parlarci del tuo nuovo singolo “Lividi di Gioia”, un brano che ha un titolo contraddittorio per certi versi, ti va di raccontarci in che senso?

Lividi di Gioia, un ossimoro, un concetto che ho coniato qualche anno fa, per me una costante di vita, è la fatica che facciamo prima di raggiungere una cosa bella, una gioia, e quindi ha un senso faticare, se ad attenderci è qualcosa che vogliamo con tutto noi stessi.

Ma andiamo dritti al punto: il tuo singolo è stato scelto per la colonna sonora dei The Kardashians: come nasce questa collaborazione con la produzione di questa serie? È stato qualcosa di inaspettato?

Ho ricevuto questa notizia qualche mese fa, all’inizio mi era stata accennata questa possibilità e dopo qualche mese mi hanno detto che era confermato, che un mio pezzo sarebbe stato in un episodio all’interno della serie mondiale “The Kardashians”.

Il mio produttore, Alex Marton, che lavora da anni nel settore musicale in connessione con svariate realtà editoriali in Italia e all’estero, ha fatto sentire i miei pezzi alla produzione di Los Angeles delle Kardashians.

Stavano cercando un pezzo italiano, di un artista emergente per un episodio della serie girato nella città di Milano e tra le tante proposte è stato scelto il mio.

Sicuramente è una soddisfazione, sono piccoli traguardi che fanno capire che sono sulla strada giusta, che quello che faccio riesce bene e che alla gente piace, e questo credo sia molto importante, il feedback.

Tornando invece al brano: c’è un messaggio che ti piacerebbe veicolare con “Lividi di Gioia”?

È una canzone per dare la forza di perseverare a prescindere da quante volte siamo caduti, a prescindere da quante cicatrici abbiamo, se è per seguire il nostro bene, allora si può parlare di lividi di gioia.

È la fatica che facciamo prima di raggiungere una cosa bella, una gioia, e quindi ha un senso faticare, se ad attenderci è qualcosa che vogliamo con tutti noi stessi.

Ti piacerebbe invece poter scrivere musica apposta per colonne sonore?

È una cosa a cui non avevo mai pensato, perché no? Mi lascio aperta alle possibilità.

Parlando invece di serie, dato che su Fortementein ci occupiamo anche di questo, consigliacene una che ti sta appassionando ultimamente!

Devo dire che ultimamente non sto guardando molto, sono parecchio impegnata e nell’ora buca vado a fare una passeggiata, diciamo che una serie che mi dá un senso di casa che ho guardato dall’inizio alla fine svariate volte e ora la lascio lì sul comodino e ogni tanto guardo qualche episodio così senza impegno è How I Met Your Mother.

