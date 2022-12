The Sandman 2, Neil Gaiman rassicura i fan che la stagione è al sicuro nonostante i problemi di Warner Bros. Discovery/Netflix

Un comunicato precedente aveva messo in dubbio lo status della seconda stagione di The Sandman.

Un grande sospiro di sollievo è stato tirato dai fan di The Sandman dopo la proclamazione da parte del suo creatore, Neil Gaiman, che la seconda stagione dell’acclamato adattamento televisivo della sua serie a fumetti andrà effettivamente avanti.

Un precedente report di Deadline aveva affermato che il capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aveva ” protestato” contro i termini di pagamento dovuti a Netflix per la produzione di serie televisive per lo streamer. La discussione è tornata alla ribalta dopo il rinnovo di The Sandman per una seconda stagione, dopo il successo del debutto.

Si ritiene che Zaslav sia profondamente insoddisfatto della modalità di definizione degli accordi con Netflix, che si ritiene metta in dubbio il futuro della serie, a causa dei termini di pagamento che vengono corrisposti nell’arco di 18-24 mesi, ma, come riporta Deadline, non si tratta di una novità, poiché Netflix ha iniziato a imporre queste condizioni da anni.

Avendo recentemente rilevato la Warner Bros. Television, Zaslav si trova ora a dirigere la produzione non solo di The Sandman, ma anche di altri popolari show per lo streamer come Sweet Tooth, You e Manifest, che è stato salvato dalla cancellazione dopo che Netflix lo ha acquisito dalla NBC.

Gaiman ha affrontato la questione della possibile confusione riguardo alla notizia, affermando che ogni contrattazione sulla produzione della seconda stagione è già stata affrontata. “La stagione 2 di Sandman è stata commissionata da Netflix ed è reale. Qualsiasi trattativa e negoziazione dietro le quinte necessaria per renderla realtà è già avvenuta”, ha dichiarato tramite la sua pagina Twitter.

La prima stagione di The Sandman ha richiesto un budget considerevole, come ci si potrebbe aspettare per una serie fantasy di questa portata. Tuttavia, ha riscosso un enorme successo tra gli spettatori, avendo superato i 200 milioni di ore di visione solo nei primi dieci giorni. Ciononostante, il rinnovo dello show – una certezza assoluta, si pensava, data la sua popolarità – ha richiesto tre mesi per essere approvato da Netflix.

Gaiman aveva commentato in precedenza lo stato della serie, affermando che Netflix stava aspettando di capire meglio i dati relativi al coinvolgimento degli spettatori prima di dare il via libera a una potenziale seconda stagione. I timori erano fondati, considerando la propensione di Netflix a cancellare serie amate nel loro momento migliore.

The Sandman ha debuttato su Netflix il 5 agosto 2022, riscuotendo il plauso dei fan della serie a fumetti di Gaiman e della critica. La serie è originariamente basata sulla serie fantasy pubblicata da Gaiman dal 1989 al 1996 e interpretata da Tom Sturridge nel ruolo di Morpheus/Sogno, la personificazione dei sogni e degli incubi, insieme a Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Boyd Holbrook nel ruolo di Corinthian e Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne.