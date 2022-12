Skincare notturna, cos’è e come farla

La pelle non dorme mai, soprattutto di notte, per questo motivo esiste la skincare viso notturna. Vediamo di che si tratta.

La skincare notturna perfetta: ecco come comporla

Quando si parla di crema viso la maggior parte delle persone pensa subito all’utilizzo del mattutino. In realtà anche la skincare notturna è molto importante, sia perché ci aiuta a mantenere la pelle giovane ed elastica, sia perché prepara il viso al trattamento quotidiano. Vediamo quali sono i prodotti da utilizzare e come comporre la nostra skincare notturna perfetta!

La crema notte: il vostro alleato notturno

La crema notte è l’elemento fondamentale per la cura della pelle durante la notte, in quanto ha lo scopo di proteggere e nutrire il viso durante il sonno. Va scelta in base al proprio tipo di pelle: un prodotto a base di olio per le pelli secche, uno acquoso per le pelli miste e una lozione leggera per le carnagioni grasse. Per ottenere risultati ottimali, applicatelo prima di andare a letto, dopo tutti gli altri trattamenti notturni.

Prodotti per il contorno occhi: prestate particolare attenzione alla delicata zona del contorno occhi! La zona del contorno occhi è particolarmente sensibile e richiede un’attenzione particolare anche per la cura della pelle notturna: cercate prodotti specifici (come le creme per gli occhi) che contrastino le borse o le occhiaie.

Sieri : la notte è il momento giusto per agire! La notte è anche il momento dei sieri notturni, che tendono ad essere più concentrati e potenti di altri prodotti. Il loro scopo? Assicurarsi che i principi attivi vengano assorbiti efficacemente dalla pelle durante il sonno. I sieri vanno applicati dopo la crema notte, per massimizzarne l’assorbimento

Maschera: non dimenticate il vostro trattamento settimanale! È importante non solo prendersi cura della nostra pelle durante la notte, ma anche coccolarla con un trattamento settimanale a base di maschere: maschere all'argilla per le pelli grasse, idratanti per le carnagioni secche e ad azione multipla per le pelli miste. Applicatela prima della crema da notte e dei prodotti per gli occhi (anche se potete utilizzate anche una crema notte specifica per le maschere) e vi sveglierete al mattino con un colorito rivitalizzato!

Come va applicata la crema notte?

La crema notte va applicata con movimenti circolari, dal centro del viso verso l’esterno: questa tecnica vi aiuterà a massaggiare e rilassare la pelle. Per quanto riguarda i sieri e le maschere da notte, le tecniche di applicazione sono molteplici (a seconda del prodotto); tuttavia, si consiglia di controllare sempre le istruzioni fornite dal marchio per assicurarsi di utilizzare correttamente il prodotto.

La perfetta cura della pelle per la notte è essenziale per mantenere la nostra pelle giovane, liscia e sana. Con pochi prodotti adatti alle vostre esigenze e alcuni semplici passaggi, potete creare la vostra routine personalizzata! Non dimenticate: la notte è il momento della bellezza! Quindi, prendetevi cura di voi stesse questa notte! E domani mattina svegliatevi con un colorito splendido!

In conclusione

Questi sono i passaggi chiave per comporre la vostra perfetta skincare notturna: crema notte, prodotti per il contorno occhi e sieri, seguiti dalla maschera. Seguiteli con costanza e la vostra pelle vi ringrazierà!