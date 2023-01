Alice in Borderland 3, data di uscita, trama, trailer, novità e aggiornamenti, ecco tutto quello che sappiamo

Con la maggior parte delle storie concluse, ecco tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di Alice in Borderland di Netflix dopo lo scioccante finale della seconda stagione.

(*ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER sulla seconda stagione di Alice in Borderland e sul manga omonimo.*)

La seconda stagione di Alice in Borderland ha dato agli spettatori la maggior parte delle risposte che stavano cercando, ma ha anche lasciato la porta aperta a una potenziale terza stagione.

Come Arisu e gli altri immaginavano, battere tutti i giochi delle carte figure in Alice in Borderland era la chiave per ottenere ulteriori risposte su quel mondo. Il finale della seconda stagione ha visto i protagonisti risvegliarsi nel mondo reale, una rivelazione scioccante che ha in un certo senso concluso la serie.

La conclusione di questa stagione è abbastanza fedele al manga originale, che si conclude con il risveglio di Arisu e degli altri nel mondo reale dopo aver trascorso esattamente un minuto in arresto cardiaco. Gli eventi di Alice in Borderland sono stati un’esperienza di pre-morte, uno stato simile alla simulazione di Matrix tra la vita e la morte, con la maggior parte delle storie concluse.

Ci sarà una stagione 3 di Alice in Borderland?

Finora la terza stagione non è stata confermata da Netflix, questo non significa necessariamente che sia stata cancellata, ma solo che lo streamer non ha ancora annunciato se la serie tornerà. Detto questo, Alice in Borderland ha ormai affrontato la totalità del manga originale, anche se con alcune differenze.

Pertanto, se Alice in Borderland 3 non si farà, gli spettatori potranno essere certi che la storia di Arisu e Usagi sia già stata completata, almeno per quanto riguarda il manga. Se, invece dovesse essere realizzata anche la terza, lo show di Netflix non sarebbe più un adattamento del manga.

Dato che la stagione 2 termina in modo abbastanza simile a come termina il manga, una nuova stagione avrebbe solo due opzioni per quanto riguarda la continuazione della storia. Una sarebbe quella di adattare il manga Alice in Borderland Retry, che si svolge alcuni anni dopo gli eventi di Alice in Borderland e vede Arisu tornare a Borderland.

L’altra opzione sarebbe quella di creare una storia inedita per Arisu, partendo dal punto in cui si è conclusa la seconda stagione di Alice in Borderland. Tuttavia, questo significherebbe una grande deviazione dal manga originale.

La trama di Alice in Borderland 3: le premesse della stagione 2

Mentre il finale della seconda stagione di Alice in Borderland si è adattato abbastanza fedelmente al finale del manga, lo show ha fatto un cenno a un potenziale nuovo cattivo per quella che potrebbe essere la storia della terza stagione. In tutte le partite battle royale non è mai stato trovato un jolly.

Nel manga, il Joker rappresenta il Traghettatore, colui che ha il compito di riportare Arisu e gli altri nel mondo reale. Tuttavia, la stagione 2 si è conclusa con una sinistra inquadratura di una carta jolly nel mondo reale. Una potenziale stagione 3 di Alice in Borderland potrebbe quindi essere caratterizzata da una trama originale di un gioco di carte del Joker.

Previsione sulla data di uscita di Alice in Borderland Stagione 3

Coloro che hanno guardato la prima stagione di Alice in Borderland al momento dell’uscita hanno dovuto aspettare due anni per scoprire come sarebbe continuata la storia di Arisu, dato che la seconda stagione ha debuttato su Netflix nel dicembre 2022.

Alice in Borderland non è ancora stato rinnovato o cancellato da Netflix, il che significa che ci vorrà del tempo prima che una potenziale terza stagione inizi le riprese. In questo scenario, una solida previsione per la data di uscita della terza stagione si aggirerebbe intorno al dicembre 2024, se mai dovesse esserci.

Se Netflix non dovesse rinnovare Alice in Borderland per la terza stagione, almeno sappiamo che la serie ha adattato l’intero manga senza lasciare indietro nulla.