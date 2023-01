The Menu, cos’ha detto lo chef nell’orecchio di Tyler? La domanda che tutti stanno facendo

Lo chef Slowik sussurra qualcosa a Tyler in The Menu. Non viene rivelato cosa dica esattamente, ma ha un impatto scioccante sulla storia finale del film.

(*Attenzione: l’articolo contiene SPOILER per il film The Menu*)

Lo chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) dice qualcosa a Tyler (Nicholas Hoult) e diventa un punto di svolta fondamentale in The Menu, ma ciò che esattamente sussurra rimane un mistero.

Sebbene sia lo chef Slowik a riunire i commensali per ucciderli, Tyler è probabilmente il più grande cattivo del film. L’unico ospite che sapeva cosa sarebbe successo, Tyler è il più disonesto ed egoista tra coloro che sono stati invitati a sperimentare (e a morire) all’Hawthorn, lasciando che tutti muoiano e portando con sé persino un’accompagnatrice, solo per potersi concedere un lusso da gourmet per giustificare se stesso.

In definitiva, ciò che accade a Tyler in The Menu è opera sua, ma lo chef Slowik gioca un ruolo importante, dopo aver rivelato il ruolo di Tyler nel piano, lo chef lo invita a cucinare un piatto solo per umiliarlo.

Ma la cosa più interessante non è ciò che si vede chiaramente sullo schermo, bensì ciò che il film decide di nascondere. Dopo il suo terribile tentativo di preparare un piatto – “agnello poco cotto, salsa di burro ai porri e scalogno immangiabile” – lo chef sussurra a Tyler qualcosa che cambia completamente il suo destino.

Ciò che lo chef Slowik ha detto a Tyler lo ha spinto a suicidarsi

Anche se non viene rivelato ciò che lo chef Slowik dice a Tyler, è chiaro che ha un impatto profondo su di lui, perché lo porta direttamente alla morte. In seguito viene mostrato Tyler impiccato, ed è quello che gli sussurra Slowik a farglielo fare.

Le parole dello chef avrebbero potuto riguardare anche il fatto di aver detto a Tyler di uccidersi, ma è anche probabile che fossero più che altro il disprezzo totale che provava per il gourmand.

Umiliare Tyler non faceva parte del piano di Chef Slowik, il che significa che in origine era destinato a morire insieme agli altri, cosa a cui era chiaramente preparato (non ha nemmeno cercato di scappare una volta fuori).

Tyler era un buongustaio adorante e venerava lo chef Slowik, quindi credeva che partecipare a questa cena – pur sapendo che sarebbe morto – sarebbe stata per lui un’esperienza straordinaria. L’umiliazione del suo tentativo di cucinare è stata seguita dalle dure parole di Slowik, che non solo gli ha suggerito di uccidersi, ma lo ha anche respinto.

Slowik presumibilmente ha sussurrato che Tyler non solo non si sarebbe mai guadagnato le sue lodi, ma anche che non era più considerato degno di far parte del suo menu. Per Tyler si trattava forse di un destino peggiore della morte, che lo ha portato al suicidio prima del finale della storia.

Perché è stato meglio per il film non rivelare ciò che lo chef ha sussurrato a Tyler?

È una scelta interessante quella di The Menu di non rivelare ciò che lo chef sussurra a Tyler, dal momento che per il resto non si tira indietro – le motivazioni dei personaggi e i motivi per cui le persone vengono uccise sono ben spiegati.

Ma è anche una decisione intelligente, perché non conoscere le parole di Slowik rende il momento ancora più d’impatto. In primo luogo, permette alla morte di Tyler di essere una rivelazione più importante sia per Margot (Anya Taylor-Joy) sia per gli spettatori, dal momento che inizialmente non è esplicito cosa gli succederà dopo il suo disastro culinario.

La mancata conferma di ciò che dice Slowik rende inoltre il momento più intimo tra i due, non si tratta solo di un fallimento, ma di una condanna e di un rifiuto incredibilmente personali di tutto ciò che Tyler fa e in cui crede. Sarebbe quasi più facile per lui se lo facesse pubblicamente: come per il sous-chef Jeremy (Adam Aalderks), lo renderebbe più partecipe dell’esperienza.

Ma farlo privatamente lo esclude, il massimo della vergogna per una persona così ossessionata dal predicare il suo amore per il cibo da fotografarlo quando sa che sta per morire. Lo chef vuole uccidere tutti, ma Tyler è quello che disprezza di più e qualsiasi cosa egli pronunci ne è la conferma.