Skam Italia torna! La sesta stagione è in produzione e i fan esultano

Il nuovo capitolo di Skam Italia come annunciato da Netflix è in produzione! La notizia arriva dopo alcune indiscrezioni che davano per certo il ritorno di una delle serie più amate dalle nuove generazioni e non solo. Ma chi sarà il protagonista di questa nuova stagione?

Con un bel post su Instagram la pagina social di Netflix ha annunciato che una delle serie più apprezzate da pubblico e critica negli ultimi anni è in lavorazione. L’entusiasmo dei fan è davvero alle stelle per un prodotto che anche nell’ultima stagione si è dimostrato assolutamente all’altezza delle serie internazionali.

Skam, quindi, tornerà su Netflix presumibilmente nel 2024 anche se ancora non si hanno notizie certe circa il probabile protagonista di questo nuovo capitolo.

Ricordiamo, infatti, che ogni capitolo di Skam racconta la storia di un personaggio specifico approfondendo allo stesso tempo tematiche di diversa natura dall’identità sessuale, alla religione, ai problemi alimentari fino alle difficoltà di integrazione durante adolescenza.

L’ultima stagione di Skam ha debuttato il primo settembre 2022 riscontrando un incredibile successo nonostante le polemiche, alquanto irrisorie e futili a nostro dire, con le quali era partito. Francesco Centorame ha fornito una dolce e candida interpretazione di Elia, storico personaggio della serie, in grande difficoltà nella relazione con l’altro sesso a causa della sua condizione congenita, l’ipoplasia peniena chiamato volgarmente micropene.

La serie prodotta da Cross Productions, curata e diretta nella maggior parte degli episodi da Ludovico Bessegatto, non rinuncia a lavorare su una nuova stagione, la sesta per l’esattezza, complice l’interesse e l’hype che ancora Skam crea tra i suoi spettatori.

Skam è il remake dell’omonima serie originaria norvegese che, però, ha trovato la sua conclusione con la quarta stagione. Il format è poi stato portato all’estero e ogni nazione europea ha optato per sviluppare il prodotto in maniera diversa dal quinto capitolo in poi.

In Italia, quindi, ecco che arriva la seconda parte con sceneggiatura completamente originale il cui protagonista è tutt’ora ignoto.

Chi potrebbe interpretare il protagonista di Skam Italia?

A fronte del percorso che Skam Italia ha già fatto è probabile che il nuovo personaggio principale possa essere una donna. Si vocifera che la decisione si sia indirizzata su Silvia (Greta Ragusa) o Federica (Martina Lelio) entrambe presenti sin dagli inizi del telefilm.

Non si hanno, comunque, notizie certe, l’unica reale e pienamente confermata da un popolare post su Instagram è che Skam Italia Stagione 6 è in produzione. Skam Italia, insomma, ha avuto la capacità grazie ad un’ottima scrittura dei personaggi e una regia inedita di narrare l’adolescenza, di rinnovarsi e modificarsi anche in relazione alla crescita naturale dei suoi protagonisti.

Le dichiarazioni del Cast

La possibilità di continuare con le stagioni divincolati quindi dalla programmazione del prodotto originale norvegese ha più che entusiasmato gli sceneggiatori attuali Ludovico Bessegato e Alice Urciolo che in un momento non sospetto avevano dichiarato: “Se ci fosse chiesta e se ci fossero ancora idee e storie da raccontare, non vediamo ragioni per cui finire una storia che abbiamo iniziato a raccontare quattro anni fa”.

Anche il cast originale ha confermato nel corso degli anni quanto fossero affezionati alla serie che li ha permesso di esplodere come attori e crescere professionalmente. “Skam è casa, è famiglia, ha rappresentato tanto per tutti noi. Quindi assolutamente sì, senza neanche sapere di cosa parlerà” avevano confessato un po’ di tempo fa in segno di un legame unico con una serie tra le migliori in Italia.

Non ci resta, quindi, che aspettare altre novità per scoprire chi sarà il focus centrale di un’altra incredibile storia