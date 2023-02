Euphoria 3: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Che ne sarà di Euphoria? Ci sarà una stagione 3? Se sì, quando arriverà? I fan di tutto il mondo sperano in un annuncio di HBO che confermi il ritorno di Rue, Jules e tutti gli altri. Ci sono troppi interrogativi aperti e tante situazioni ancora da risolvere: i fan non riescono più ad aspettare.

Il finale della seconda stagione di Euphoria ha lasciato tutti a bocca aperta: la serie tv ha regalato ai suoi fan dei momenti molto forti, concludendo la stagione con un mix di violenza e dolore che sarà difficile dimenticare. I protagonisti della serie hanno ancora molte battaglie da combattere.

Per questo i fan si chiedono quando arriverà la terza stagione di una delle produzioni più fortunate degli ultimi anni: Zendaya e gli altri hanno saputo portare in scena con maestria situazioni complesse, conquistando l’affetto e il cuore degli spettatori.

Ora i fan attendono con ansia le nuove puntate della serie: è passato troppo tempo dall’ultima stagione. Che cosa accadrà in Euphoria stagione 3 e quando uscirà? Quali personaggi rivedremo e quali invece abbandoneranno lo show?

Euphoria 3: trama

Al momento non ci sono trailer né teaser che possano anticiparci cosa accadrà nella terza stagione della serie. È possibile però che seguiremo le vite dei protagonisti dopo la fine delle scuole superiori. La stessa Zendaya ha parlato di questa possibilità, parlando anche del fatto che sarà interessante scoprire se Rue riuscirà a rimanere sobria o ricadrà nei suoi vizi.

Tra le domande che si stanno facendo i fan c’è anche la questione Fez: che fine ha fatto? Finirà in prigione dopo la morte di Ashtray, prendendosi la colpa per quel che è accaduto a Custer? Anche Nate è un bell’interrogativo a cui la terza stagione dovrà rispondere: che cosa architetterà questa volta? Continuerà a vendicarsi?

Chi ci sarà nel cast

I fan si stanno anche chiedendo naturalmente chi tornerà nel cast della serie, se tutti gli attori verranno riconfermati o dovranno dire addio a qualcuno. Zendaya, come sappiamo, è già stata riconfermata nel ruolo di Rue Bennet, e lo stesso vale per Hunter Schafer nei panni di Jules Vaughn, Sydney Sweeney nei panni di Cassie Howard e Maude Apatow nei panni di Lexi Howard.

Stessa cosa vale per Dominic Fike (Elliot) e Chloe Cherry (Faye), che hanno già riconfermato la propria presenza per i prossimi episodi della serie. Personaggi come Ashtray, interpretato da Javon Walton, ovviamente non torneranno.

Oltre ai personaggi principali possiamo aspettarci di vedere delle new entry nel cast, per arricchire un mondo già molto variegato.

Euphoria 3: data di uscita

Veniamo ora alle cose più importanti, che interessano davvero i fan: quando uscirà la prossima stagione di Euphoria?

Purtroppo non ci sono ancora notizie ufficiali ma, considerando che ancora non c’è stato l’annuncio di inizio delle riprese, sicuramente la serie non tornerà sui nostri schermi prima di gennaio 2024.

La cosa importante, comunque, è che la terza stagione è già stata confermata da tempo; ora non resta che aspettare qualche notizia in più dal cast o dalla produzione. Lo sappiamo, è frustrante, ma siamo sicuri che presto ci sarà qualche informazione più dettagliata che farà ben sperare i fan.