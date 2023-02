Ambra Angiolini al settimo cielo | Finalmente esce allo scoperto e compie il grande passo: “Inizia la convivenza”

Torna l’amore per Ambra Angiolini: l’iconica cantante di T’appartengo compie un passo davvero importante e va a vivere con lui. Possiamo dire che è pronta per intraprendere una nuova relazione? Ecco quello che sta succedendo nella sua vita sentimentale.

Ambra Angiolini innamorata

Tutti conosciamo Ambra Angiolini, una grande cantante italiana che ha esordito quando era molto piccola a Non è la Rai. Con la sua canzone T’appartengo, Ambra ha fatto cantare (e continua a farlo) una generazione intera.

L’ultima sua performance sul palco del programma è indimenticabile: il pubblico e le sue compagne di avventura erano in lacrime mentre lei cantava per l’ultima volta la sua canzone.

Ora Ambra è cresciuta e nel tempo si è confermata una cantante di successo. Durante l’ultimo suo lavoro in televisione ha ricoperto il ruolo di giudice di X-Factor: un’occasione perfetta per mettere in campo tutta la sua esperienza nel mondo della musica e aiutare cantanti esordienti.

Venendo alla sua vita sentimentale, la bravissima attrice e cantante potrebbe avere delle novità. Non è solita a parlare di sé, infatti quando ha raccontato della sua malattia a Le Iene il pubblico è rimasto senza parole.

Ambra, infatti, ha raccontato di aver sofferto di bulimia proprio durante gli esordi della sua carriera. Una malattia che ha preso forma, forse, proprio a causa della pressione e dello stress che sentiva. A salvarla dalla malattia è stato l’arrivo della figlia Jolanda.

“Avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava.” Racconta la cantante, rispolverando i ricordi di un periodo fatto di sofferenze, in cui nemmeno lei si riconosceva più.

A distanza di anni, però, ci tiene a sottolineare che non si trattava di un semplice disturbo, bensì di una malattia.

“Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare. Non c’entra niente la bellezza, poi qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stro**ata?”

Chi è l’uomo misterioso

Tornando alla sua vita sentimentale, c’è una grande novità: Ambra Angiolini è andata a convivere con un uomo.

Stiamo parlando dell’attore Stefano Fresi, ma ci riferiamo a un trasferimento avvenuto sul set di “Al posto tuo”, una pellicola che i due hanno registrato qualche tempo fa. Nella vita reale, invece, sembra che Ambra sia legata a Francesco Scianna. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi diverse volte che hanno alimentato i dubbi su di loro.

Nonostante questo, si tratta solo di supposizioni: i due non hanno mai ammesso di essere fidanzati, quindi non ci resta che aspettare maggiori informazioni dai diretti interessati.