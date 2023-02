Oroscopo, gli anni della vita più sfortunati! | Scopri quali sono quelli del tuo segno

Volete sapere quali sono gli anni della vita più sfortunati dei segni zodiacali? Ecco l’oroscopo che risponde a tutte le vostre domande. Scopri se sei tra i segni sfortunati o quelli fortunati, butta un occhio sul tuo futuro!

I messaggi delle stelle

Le stelle possono svelarci molto di quello che accadrà prossimamente. L’oroscopo di oggi svela gli anni importanti della vita delle persone, partendo da quelli più sfortunati, in cui sarà necessario tirare fuori le unghie e lottare.

Tutti leggendo l’oroscopo speriamo di ricevere buone notizie, ma purtroppo gli astrologi a volte sono obbligati a esortarci a combattere per via di un periodo difficile. Secondo l’oroscopo, alcuni anni saranno più complicati di altri per dei segni in particolare e in modo differente per gli uomini e per le donne.

Esistono proprio degli anni sfortunati e altri fortunati. Quali sono i tuoi? Scoprilo subito.

Gli anni sfortunati e fortunati

Oggi parliamo di quegli anni considerati più sfortunati per i segni zodiacali secondo il nostro oroscopo. Cominciamo col dire che gli anni sono differenti a seconda che si tratti di donne o uomini. Per le donne, è bene fare attenzione quando si compiono i 19, 33 e 37 anni di età. Possono segnare delle vere svolte nella propria vita, non sempre positive.

Per gli uomini, invece, gli anni più incisivi e sfortunati sono i 25, i 42 e i 61. in Giappone vengono chiamati Yakudoshi, che vuol dire “disastrosi” e non lascia spazio a dubbi.

Quando si varcano le età indicate, bisogna fare attenzione e agire con prudenza perché ci si trova a un momento di svolta della propria vita. In quei periodi tutto può cambiare drasticamente, in meglio o in peggio. Esserne consapevoli può essere utile per evitare danni irrimediabili e agire con rigore logico.

Passando alle buone notizie, è bene ricordare che esistono anche gli anni fortunati. Per esempio il 60esimo è considerato l’anno della rinascita sia per le donne che per gli uomini. Dopo i 60 si può vivere in una consapevolezza – sia mentale che emotiva – senza rivali. Ci si conosce profondamente e ci si approccia al mondo in maniera completamente diversa. Insomma, per alcuni è l’inizio di una nuova vita, a volte anche migliore di quella prima.

Ecco svelati gli anni fortunati per le donne e per gli uomini dello zodiaco. Ricordiamo, ovviamente, che se cambiamo punto di vista, abbracciando l’oroscopo orientale, si viene catapultati in un altro mondo, da interpretare in modo completamente diverso. Le stelle sono sempre le stelle, ma i modi di leggerle sono infiniti e loro non smetteranno mai di stupirci.