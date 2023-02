Ant-Man & Was: Quantumania ci stupirà introducendo il metaverso? Tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Cresce l’attesa per Ant-Man & Was: Quantumania, che promette di portare gli spettatori in un viaggio magico nel Regno Quantico, raccontando le vicende del protagonista, il cattivissimo Kang il Conquistatore. Ma l’altro protagonista del film si prospetta essere il multiverso: scopriamo tutto quello che sappiamo finora sull’ambientazione di Ant-Man & Was: Quantumania.

Il multiverso nell’MCU

Nel film verrà dedicato spaizo a Kang il Conquistatore: le sue vicende si svolgeranno in un tempo e un multiverso profondamente connessi nell’MCU (Marvel Cinematic Multiverse).

Sappiamo che nei fumetti da cui prende ispirazione la saga, Kang compie un viaggio nel tempo, ma non si accenna al multuverso. Quest’ultimo, quindi, potrebbe essere un elemento aggiunto nel film.

In effetti, da quando Loki ha introdotto la Time Variance Autority è diventato possibile viaggiare nel tempo, e con esso il confine tra linee temporali e universi paralleli è diventato sempre più sfocato. Non ci stupirebbe scoprire che verrà introdotta un’altra dimensione, quella del multiverso.

Potrebbe rivelarsi lo spazio-tempo ideale per raccontare la storia di Kang il Conquistatore, che sicuramente ci delizierà con numerosi colpi di scena. La domanda rimane: sarà lui a vincere o ad essere vinto? Di certo Kang non è l’unico cattivo della saga da temere.

Una nuova chiave di lettura grazie a Kang

Un’altro dettaglio che suggerisce che Ant-Man & Was: Quantumania sarà ambientato nel multiverso è il modo in cui Janet van Dyne descrive i poteri di Kang. Secondo l’originale, lui in grado di riscrivere l’esistenza e infrangere le linee temporali.

Data la sua ultima capacità, con la “rottura” delle linee temporali, è probabile che se ne creino altre in nuovi universi. Tutto porta a pensare che con la presenza di Kang un multiverso sia assolutamente possibile.

Parlando più specificatamente del ruolo del multiverso nell’MCU, sappiamo che mentre l’Infinity Saga si sta sviluppando verso una battaglia contro Thanos per le Infinity Stones, la Multiverse Saga sta trovando il suo spazio in Avengers: Secret Wars.

Nonostante questo, sappiamo che il multiverso si adatta benissimo all’universo Marvel, questo vuol dire che può essere utilizzato a sorpresa e in più modi: si tratta di uno strumento narrativo davvero promettente, che apre a moltissime possibilità. Proprio per questo, è complicato gestirlo e trovare la giusta chiave di utilizzo.

Negli ultimi anni, il multiverso è stato protagonista di diverse storie dell’MCU, come per esempio Loki , What If…? , Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe essere il prossimo film a sfruttare i poteri del multiverso. Non ci resta che attendere e vedere cosa ha in serbo per i telespettatori la magica Marvel!