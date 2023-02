Aquaman & Il regno perduto: ogni aggiornamento che devi assolutamente sapere

Il Nuovo e atteso film su Aquaman vede il ritorno di Jason Momoa nei panni del super eroe alle prese con una nuova vicenda. Ecco tutti i dettagli che conosciamo finora sul sequel di DCEU

Jason Momoa ha avuto la sfortuna di fare il suo debutto DCEU nel tanto criticato Justice League, ma mentre la critica ha affondato questo film, la pellicola solista sul super eroe acquatico del 2018 ha avuto discreto seguito.

Diretto da James Wan, “Aquaman” ha ottenuto un enorme successo al botteghino e vanta anche il plauso della critica internazionale, il film esplora la storia e la rivendicazione del trono di Atlantide del suo protagonista in una cornice di dettagli affascinanti.

Successivamente Momoa sarebbe di nuovo apparso nella Justice League di Zack Snyder del 2021, ma la vera continuazione della sua storia come Aquaman la abbiamo nel suo atteso sequel. Quindi, quando uscirà Aquaman 2? Ecco tutto quello che devi sapere sul sequel, incluso il cast.

Data di uscita

“Aquaman & il regno perduto”, come ben noto, è stato assediato da sconvolgimenti riguardanti il progetto DCEU, ritardi di rilascio e una causa legale che coinvolge una delle sue stelle, ma nonostante tutte queste problematiche l’aspettativa del pubblico rimane alta a prescindere. L’ Aquaman di Jason Momoa è diventato uno dei fulcri del franchise DCEU, rendendo quindi l’attesa ancora più eccitante.

La post-produzione rimane in corso al momento, ma alcune notizie cruciali riguardanti la pellicola stanno cominciando a uscire in rete grazie al cast, alla troupe e ad altre fonti ufficiali. Tuttavia, come detto in precedenza, visto i continui ritardi e la riorganizzazione del DCEU da parte della società madre la “Warner Bros”, la domanda su quando uscirà Aquaman 2 ha dovuto attendere molto una risposta, la pellicola uscirà nei cinema il 25 dicembre 2023.

I membri del cast principale di Aquaman tornano per “…il regno perduto”

I fan di Aquaman saranno lieti di sapere che la stragrande maggioranza del cast del 2018 tornerà per il sequel del film. Jason Momoa è ovviamente a guida del cast di Aquaman 2 nei panni Arthur Curry, sarà affiancato da Patrick Wilson nei panni di Orm, Yahya Abdul-Mateen II interpreterà Black Manta, Amber Heard tonerà nei panni di Mera, Dolph Lundgren invece interpreterà King Nereu. c

Confermate anche le partecipazioni nel cast del calibro di Willem Dafoe e Nicole Kidman. Ben Affleck anche farà un’apparizione come Batman. Il fatto che Batman sia in Aquaman 2 è stato rivelato da Jason Momoa a metà del 2022, e ha generato molto entusiasmo sul ritorno del Batfleck.

I nuovi membri del cast di Aquaman 2

“Aquaman & il regno perduto” non è solo una riunione di volti familiari, ma fanno anche comparsa nuovi nomi che faranno parlare di sé. Una su tutte Indya Moore è stata scelta per interpretare l’antagonista del film, ovvero l’ibrido uomo-squalo noto come Karshon.

Soprannominato “Lo Squalo” prima di adottare il suo soprannome più familiare, questo personaggio tormentò Lanterna Verde nel suo debutto nella DC degli anni sessanta, prima di raggiungere una maggiore fama come nemico di Aquaman.

Insieme questo nuovo nemico, una seconda aggiunta al film è Jani Zhao, al suo debutto sul grande schermo, che interpreterà un personaggio chiamato Stingray. Infine, Pilou Asbaek (Euron Greyjoy di Game of Thrones) è stato accreditato in una parte riservata.

Quando esce Aquaman 2? (Cinema e streaming)

Come per la maggior parte dei film in produzione nel periodo della pandemia Covid-19 del 2020, la data di uscita del film è stata rimandata più volte. La seconda venuta di Arthur Curry era inizialmente prevista per dicembre 2022, ma un rimpasto DCEU all’ingrosso ha visto l’uscita di Aquaman 2 spostarsi verso una nuova data del calendario, ovvero il 17 marzo 2023.

Successivamente fu poi annunciato nell’agosto 2022 che la pellicola era stata posticipata ancora una volta, e la nuova data di uscita confermata nel dicembre 2023. Quest’ultimo ritardo di Aquaman 2 sarebbe dovuto alla necessità di più tempo di elaborazione nel post-produzione.

Per quanto invece riguarda se Aquaman 2 e altri prossimi film del DCEU avranno una doppia versione sul grande e piccolo schermo, attualmente Warner Bros ha dichiarato che i film diventano disponibili per lo streaming su HBO Max dopo una finestra di esclusiva di 45 giorni nei cinema.

Dettagli della trama

Una sinossi iniziale del film fornita nel dicembre 2021 recita:

“Quando un antico potere si scatena, Aquaman deve stringere un’alleanza con un improbabile alleato per proteggere Atlantide e il mondo da una devastazione irreversibile.”

Il titolo di lavoro iniziale di James Wan per Aquaman 2 era “Necrus” – un nome che i fan delle avventure fumettistiche del supereroe trovano profondamente familiare, infatti Necrus è essenzialmente un’Atlantide più oscura, una città sottomarina a cupola governata da un tiranno militarista che cerca il dominio sul mondo in superficie, quindi ecco cosa potrebbe essere il “regno perduto” di cui si fa riferimento nel titolo della pellicola.

Un aggiornamento chiave di “Aquaman & il regono perduto”, è quello che arriva dal filmato della CinemaCon il quale confermò che il sequel avrebbe approfondito le origini di Black Manta mentre il criminale cerca vendetta contro il protagonista. Yahya Abdul Mateen II ha promesso anche un’evoluzione non indifferente al suo personaggio, e sappiamo da un trailer dietro le quinte che in Aquaman 2, Black Manta ottiene un costume nuovo.

In termini di tono, James Wan ha ripetutamente promesso un arco narrativo più maturo rispetto a Aquaman del 2018, suggerendo che questo sequel sarà più in linea con la visione DCEU di Zack Snyder. Non è tutto destino e tristezza, naturalmente – Wan e Jason Momoa hanno entrambi sostenuto che sarà comunque presente l’umorismo che ha contraddistinto tutto il primo film.

Aquaman 2 è attualmente in post-produzione

Le riprese del film sono ufficialmente iniziate nel giugno 2021, prima di concludersi nel gennaio 2022. Il sequel di James Wan è attualmente in post-produzione da allora e, come ci si aspetterebbe da un film di supereroi in gran parte subacqueo, c’è molto da lavoro da fare, comunque non abbiamo ancora sentito alcuna voce di ripetizioni, ma un retake di riprese diventa sempre più comune in questi casi, quindi c’è ancora tempo per rispolverare qualche telecamere.

Mera di Amber Heard avrà un ruolo ridotto in Aquaman 2

Amber Heard, come tutti sappiamo, ha trascorso i primi mesi estivi del 2022 a dare battaglia e a difendersi dalle accuse di diffamazione da parte dell’ex marito Johnny Depp in tribunale. Mentre entrambe le parti lanciavano accuse di abusi domestici l’una contro l’altra, durante la sua testimonianza, Heard affermò che la controversia in corso con Johnny Depp aveva spinto la Warner Bros a ridurre drasticamente la parte di Mera in Aquaman & The Lost Kingdom, ammettendo anche che non era sicura che Mera avrebbe fatto parte del taglio finale.

Walter Hamada della DC rispose confermando la mancanza di importanza di Mera nel sequel, ma citò ragioni creative come motivazione. Hamada ha anche ammesso che la Warner Bros. ha preso in considerazione il taglio del personaggio della Heard ma a causa dei problemi di chimica con Jason Momoa.

Il caso di diffamazione da allora è stato risolto in favore di Johnny Depp, e la vera portata della presenza di Amber Heard in Aquaman & The Lost Kingdom probabilmente non sarà chiara fino a quando il film non verrà presentato in anteprima.