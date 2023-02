Enola Holmes 3: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

La serie Netflix basata sui romanzi di Nancy Springer, Enola Holmes, ha ottenuto un vasto successo diventando il prodotto più visto sulla piattaforma nel suo weekend di debutto. Quando arriverà un sequel?

Il successo della serie

Enola Holmes ha portato sul grande-piccolo schermo di Netflix le indagini della sorella del famoso detective Sherlock, storie inizialmente adattate dai romanzi di Nancy Springer ma che già dal secondo capitolo cominciano a colorarsi di vita propria. Abbiamo visto situazioni originali e personaggi venuti fuori dal mondo narrativo di Sherlock Holmes.

Enola Holmes 2 ha preso la corona di show più visto durante il suo weekend di debutto con oltre 64 milioni di ore di streaming accumulate. Con numeri del genere sembra verosimile che le storie di Enola non siano ancora finite.

Millie Bobby Brown, interprete di Enola e una delle produttrici, si è dichiarata entusiasta dei film e interessata a portare altri casi alla luce. Quindi, nonostante Netflix non abbia ancora confermato o smentito un ulteriore film, ci sono ottimi presupposti affinché le avventure di Enola Holmes continuino ad intrattenerci.

Enola Holmes 3: cosa sappiamo di certo?

L’annuncio ufficiale, quando arriverà, dissolverà molte delle incertezze legate al terzo capitolo della serie Enola Holmes. Per ottenere delle informazioni possiamo però giocare di speculazione. Il primo film risale al 2020, mentre il secondo è approdato su Netflix a novembre 2022. Secondo questo ritmo, Enola Holmes 3 potrebbe arrivare fra 2024 e 2025.

Nel cast possiamo aspettarci di rivedere, oltre a Millie Bobby Brown ed Henry Cavill nei ruoli di sorella e fratello Holmes, anche Himesh Patel come John Watson, Helena Bonham Carter come mamma Eudoria Holmes e Sharon Duncan-Brewster come Moriarty, uno degli antagonisti principali dello Sherlock letterario.

Quest’ultima era stata catturata dalla polizia in Enola Holmes 2 grazie agli Holmes, ma è sfuggita alla custodia ed è nuovamente in libertà. Nei futuri film della serie sarà sicuramente un personaggio ricorrente e cercherà di ostacolare il più possibile il lavoro di Enola e Sherlock. Infine il potenziale ritorno di Sam Claflin come Mycroft Holmes ha ricevuto il benestare del regista dei due film Harry Bradbeer.

Cosa aspettarci dal terzo caso di Enola?

Nonostante il film del 2020 fosse un adattamento piuttosto fedele del romanzo Il caso del marchese scomparso di Springer, il secondo film ha dimostrato di volere offrire al pubblico del contenuto originale e solo ispirato alla controparte letteraria.

Questo significa che per Enola Holmes 3 lo sceneggiatore Jack Thorne potrebbe appoggiarsi al materiale di Springer oppure inventare un caso del tutto inedito. L’arrivo di Watson a fine Enola Holmes 2 prepara il terreno ad un episodio in cui il famoso assistente detective guadagna la fiducia di Sherlock e diventa a pieno titolo suo amico e collaboratore.

I fan di Enola dovranno fare uno sforzo di pazienza: aspettare una conferma, poi ulteriori informazioni ed infine, a pochi mesi dall’eventuale rilascio, un trailer. Con il successo di pubblico che ha guadagnato, saranno sicuramente in molti a soffrire questa attesa.