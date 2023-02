Frozen III è già in lavorazione, l’annuncio ufficiale | Tutto quello che sappiamo

Grande gioia per i fan delle due principesse più glaciali che mai, Frozen III è in lavorazione! Anche se la Disney fa grossi tagli.

La Disney ha fatto una rivelazione sorprendente durante la conferenza stampa dedicata a illustrare i risultati ottenuti nel primo trimestre, l’amministratore delegato Bob Iger ha dichiarato che in un futuro non troppo lontano verremo catapultati per la terza volta nel mondo di ghiaccio di Arendelle.

La notizia è arrivata con l’anticipazione che Frozen III è già in lavorazione, questo lungometraggio ha raggiunto le vette più alte degli ultimi anni, Forzen II, uscito nel 2019, è stato un successo assoluto raggiungendo cifre incredibili al botteghino: 1,45 miliardi di dollari totali, senza contare che il primo capitolo ha fatto un numero ancora più impressionante, uscito nel 2013 ha guadagnato ben 2,73 miliardi di dollari oltre ad avere ricevuto ottime recensioni tra pubblico e critica.

Non solo è diventato uno dei film animati più amati dei piccoli (e dei meno piccoli) ma ha anche ricevuto diversi riconoscimenti di prestigio, tra cui impossibile non citare l’Oscar nel 2014 come miglior film d’animazione, oltre alla premiazione per la canzone indimenticabile “Let It Go”, otto volte disco di platino.

Anche il sequel non è stato da meno, infatti tutti ricordiamo il grande successo “Into the Unknown” la canzone si è portata a casa il premio come miglior canzone originale. Insieme al nuovo capitolo di Frozen, in programmazione altri due grandi classici riprenderanno il loro posto sul grande schermo: Toy Story 5 e il sequel di Zootopia.

Frozen III affronta la crisi Disney con tagli pesanti

Sul fronte Disney la situazione in realtà è parecchio preoccupante, seguendo la scia dei pesanti tagli della Warner Bros. Discovery, Iger ha deciso di fare dei pesantissimi tagli, la speranza è di ridurre i costi di circa 3 miliardi di dollari con l’obiettivo finale di un risparmio totale stimato sui 5,5 miliardi, tra questi smembramenti ci sono stati anche tagli al personale, si parla di circa 7.000 dipendenti lasciati a casa suddivisi su diverse aree.

In generale, la Disney è in fase di ristrutturazione e si concentrerà su tre settori: Intrattenimento, ESPN e Parchi. Riguardo a Frozen III e agli altri nuovi film d’animazione, Iger ha affermato che presto arriveranno maggiori dettagli sui progetti spiegando che questa scelta è puramente un tentativo di capitalizzare su quelli che a oggi sono i progetti più amati dal pubblico nella speranza di risanare la situazione che li vede coinvolti.

La trama di Frozen III

Questo ritorno a Arendelle fa seguito al secondo film dove abbiamo visto il regno praticamente sommerso dopo la distruzione della diga, una volta ristabilita la pace tra la Foresta incantata e il regno, che adesso è controllato da Anna e Elsa, questa nuova storia potrà permettersi di esplorare a approfondire molti aspetti del regno.

Per ora non sono trapelate molte altre informazioni, ma il fatto che sia già in produzione fa pensare che a breve avremo altre novità su Frozen III e gli altri due film d’animazione tanto attesi, inoltre aspettiamo di conoscere quale che sarà il destino della Disney dei prossimi mesi.