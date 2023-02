Air, uscito il trailer con Ben Affleck e Matt Damon sull’accordo tra Jordan e Nike

Il biopic che stavamo aspettando, Air ci riporta negli anni d’oro di Michael Jordan e dell’accordo con la Nike, il trailer mostra la coppia che non scoppia mail Ben Affleck e Matt Damon.

Abbiamo avuto uno sguardo sul prossimo film formato Prime Video e diretto da Ben Affleck, Air, un racconto biografico sulla leggendaria collaborazione tra il campione dei campioni Michael Jordan e il brand che ha creato le scarpe che ancora oggi portano il suo nome, Nike.

Ecco come sono nate le Air Jordan, quello che vuole raccontare la pellicola è il dietro le quinte di uno degli accordi sportivi/fashion più iconici di tutti i tempi entrato nella storia del basket mondiale.

La trama è incentrata su Sonny Vaccaro, l’uomo dietro la scarpa, un vero genio del marketin che ha saputo dare il consiglio giusto al momento giusto, indirizzare Nike a fare un accordo con il più grande atleta di tutti i tempi, un sodalizio che non passa di moda da generazioni e che ha portato Vaccaro a essere ricordato come l’uomo che ha convinto Jordan a firmare il suo primo contatto per una linea di scarpe da ginnastica.

Il resto è storia, il genio del marketing è diventato il più ambito pezzo grosso del settore dell’abbigliamento sportivo, ma ovviamente la trama di Air si muove su binari meno saldi, torniamo indietro di alcuni anni, quando ancora non esisteva nessun accordo e Vaccaro era solo un uomo estremamente ambizioso con grandi sogni nel cassetto.

Dal trailer scopriamo anche quanto sia stato fondamentale il ruolo della madre di Michael Jordan, Deloris Jordan, durante la trattativa che ha cambiato diverse vita, nel ruolo troviamo una sempre radiosa Viola Devis che non manca mai di ricordarci essere una delle più grandi attrici di quest’epoca.

Dolores è una donna forte e decisa, capace di andare contro l’uragano pur di mettere davanti la tutela di suo figlio e dimostrando che nessuno può permettersi di giudicare il suo talento, non mancano anche i momenti ironici, in cui spicca Matt Damon proprio nel ruolo del genio del marketing della Nike, al suo fianco Afflek nel ruolo del co-fondatore della Nike Phil Knight, insieme a loro, fanno parte del cast Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher, Marlon Wayans, Jay Mohr, Julius Tennon e Chris Tucker.

Data di uscita di Air

L’attesa è quasi terminata, Air arriverà nelle sale il 5 aprile 2023 in seguito arriverà anche sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, ma per questa data non si ha ancora conferma, sicuramente sarà durante l’anno. A dirigere Air troviamo Ben Affleck, la sceneggiatura è di Alex Convery, questa sarà la prima volta per Affleck nel dirigere il suo collega e amico Damon.

La sinossi di Air

Dal pluripremiato regista Ben Affleck, AIR racconta la straordinaria partnership tra l’allora esordiente Michael Jordan e la nascente sezione basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport e la cultura contemporanea con il marchio Air Jordan.

Questo racconto emozionante descrive la sfida di una squadra anticonvenzionale che rischia di perdere tutto, la visione inflessibile di una madre consapevole del valore di un figlio dal talento smisurato e il fenomeno del basket destinato a diventare il più grande giocatore di tutti i tempi.