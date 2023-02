Fast X, uscito il trailer e Jason Momoa giura vendetta a Vin Diesel | Si alza la posta in gico

Finalmente è arrivato l’attesissimo trailer di Fast X, e presenta il decimo e penultimo capitolo della serie iniziata nel 2001 con a capo Vin Diesel.

Uno dei trailer più attesi di questo periodo era proprio quello di fast X, il prossimo e penultimo capitolo di una lunga storia di azione, famiglia, sentimenti e adrenalina a tutto spiano, nato con Fast & Furious, nel tempo si è evoluto, ci sono state tremende perdite e tanti nuovi ingressi, ma un punto è rimasto sempre saldo in questo blockbuster: Vin Diesel.

Le riprese erano iniziate nell’aprile del 2022, abbiamo aspettato mesi prima di avere qualche indizio che abbiamo centellinato, adesso, a pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, che avverrà il 18 maggio 2023, abbiamo questo primo sguardo completo su quello che ci aspetta, il trailer appena rilasciato mostra come entreremo in modo approfondito nella storia personale del protagonista, Dom Toretto.

Emerge il profondo conflitto che c’è sempre stato tra i due fratelli Dom e Jakob Toretto (John Cena), una situazione complessa riguarda tutta la famiglia di cui fanno parte Rita Moreno, che interpreterà la nonna di Dom, una cera leggenda del cinema, e Daniela Melchior (Suicide Squad).

Ovviamente quello che non manca mai in Fast & Furious sono le scene adrenaliniche e le acrobazie spericolate, infatti il trailer non manca di darci qualche soddisfazione, anche se i dettagli della trama in sé non siano ancora stati svelati, questo filmato riesce a dare ai fan qualche informazione più dettagliata su quello che li aspetta.

Fast X sarà la prima parte di un doppio film che porterà alla conclusione definitiva di questo blockbuster che ha tenuto il pubblico incollato agli schermi per oltre due decenni, inoltre è ragionevole pensare che i personaggi della lunga e folle serie faranno la loro comparsa.

Chi farà parte del cast

Il cast sarà stellare, tra i membri che ne faranno parte, oltre ovviamente al già citato Diesel e Cena, troveremo Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham, Lucas Black, Shad “Bow Wow” Moss, Jason Tobin e Anna Sawai.

Inoltre, Diesel ha fatto sapere di stare tentando in tutti i modi di convincere Dwayne Johnson a tornare nel ruolo di Hobbs, ma non solo, in precedenza aveva già dato conferma della presenza di Cardi B per il capitolo finale.

Riguardo alle new entry ovviamente troveremo un insolito Jason Momoa che interpreterà il cattivo della storia, invece Brie Larson (Captain Marvel) e Alan Ritchson (Reacher) non sappiamo ancora come verranno inseriti e in quali ruoli li vedremo.

L’attesa è alta per Fast X, il nuovo trailer fa sembrare che il 18 maggio sia ancora più lontano, ma portate pazienza, manca davvero poco.