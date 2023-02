I personaggi più famosi di Sherlock che vedremo in Enola Holmes | Attesissimi

Con l’avanzamento della serie cinematografica di Enola Holmes basata sui romanzi di Nancy Springer, potremmo assistere all’introduzione di famosi personaggi del mondo letterario di Sherlock Holmes: ecco di chi stiamo parlando.

L’introduzione di altri personaggi letterari

Se pensiamo all’universo narrativo di Sherlock Holmes non ci limitiamo più a pensare solo alla serie letteraria di Arthur Conan Doyle, bensì vengono coinvolti i numerosi adattamenti che negli ultimi anni hanno sempre tenuto alto l’interesse verso le storie del Detective. Nei romanzi sono comparsi però molti personaggi meno rappresentati sul grande o piccolo schermo e che potrebbero fare la loro comparsa nei successivi capitoli di Enola Holmes.

I film incentrati sulla giovane sorella di Sherlock, Enola appunto (interpretata da Millie Bobby Brown), non escludono affatto la presenza del fratello maggiore Sherlock (Henry Cavill) e di altri personaggi della saga letteraria, come Watson e Moriarty. Negli appuntamenti futuri di Enola Holmes potremmo assistere alla comparsa di altri personaggi iconici.

I rapporti romantici: Irene Adler e Mary Morstan

Due dei personaggi che saltano subito alla mente sono Irene Adler e Mary Morstan, i romantic interests del duo protagonista dei romanzi, Sherlock e Watson. In realtà il legame affettivo fra Sherlock ed Irene nel romanzo si esprime in forma di ammirazione e rispetto, ma è stato negli anni reso più esplicito.

Irene Adler appare nel racconto breve Uno scandalo in Boemia, dove la donna intrattiene una relazione amorosa col sovrano boemiano von Ormstein, che poi ricatta tramite una loro fotografia quando questi annuncia le sue nozze con la figlia del re di Scandinavia. A Sherlock è affidato il compito di recuperare la fotografia incriminante.

In realtà il detective sarà beffato da Irene, che riuscirà a fuggire con la fotografia, lasciando però scritto di non avere più intenzione di usarla per ricatto. La sua risolutezza e nobiltà d’anima le fanno guadagnare la stima di Sherlock e, secondo molte interpretazioni, il suo affetto. In Enola Holmes la storia di Irene potrebbe intrecciarsi con un caso della ragazza.

Diversa è la situazione di Mary Morstan e John Watson. I due si conoscono durante il caso raccontato ne Il segno dei quattro e si uniscono una volta che l’indagine è conclusa. Possiamo aspettarci che la signora Watson faccia la sua apparizione anche in Enola Holmes.

Sebastian Moran, il terribile colonnello

Moriarty, una delle nemesi di Sherlock Holmes, ha già fatto la sua apparizione nei film interpretato da Sharon Duncan-Brewster. Sebastian Moran era un esperto cecchino ingaggiato da Moriarty per compiere omicidi e presente nel racconto L’avventura della casa vuota. Con Moriarty già presente in Enola Holmes è molto probabile che vedremo anche il suo temibile braccio destro.

In quella stessa storia fa la sua presenza anche la signora Hudson, padrona della casa 221B di Baker Street, il famoso domicilio del detective. La signora Hudson aiuta Sherlock a risolvere il caso ne L’avventura della casa vuota ai danni del colonnello Moran.

Gli Irregolari di Baker Street

Altri personaggi che possiamo aspettarci in Enola Holmes sono gli Irregolari di Baker Street, una piccola banda di ragazzini che operano come gli occhi e le orecchie di Sherlock in svariate storie. Ciò che li rende papabili è la loro giovane età, vicina a quella di Enola stessa.

Ciò che rende interessante l’introduzione di nuovi personaggi non è solo l’interpretazione che gli autori decideranno di dargli, ma anche i rapporti che questi intratterranno con Enola e con i casi da risolvere. In questo senso Enola Holmes riesce sicuramente a rinfrescare un franchise ancora molto amato dal pubblico.