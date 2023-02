Murder Mystery 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

In arrivo su Netflix uno dei film più attesi da tutti i fan di Adam Sandler e Jennifer Aniston: Murder Mystery 2.

A quasi quattro anni dall’uscita del film che ha segnato un record di visualizzazioni su Netflix, con 30.869.863 spettatori nei primi tre giorni di distribuzione, Murder Mystery, è in arrivo tra poche settimane sulla piattaforma di streaming il secondo capitolo della commedia liberamente ispirata al celebre romanzo giallo di Agatha Christie Assassinio sull’Orient Express.

Di seguito riportiamo quindi tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati su Murder Mystery 2.

Qual è la data di uscita?

Sequel del film che ha debuttato su Netflix il 14 giugno 2019, Murder Mystery 2 arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 31 marzo 2023.

Murder Mystery 2: il trailer

Pochi giorni fa, il 30 gennaio, a due mesi esatti dall’uscita del film, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Murder Mystery 2, offrendo al pubblico alcuni elementi importanti sulla trama della nuova pellicola.

La prima scena del trailer mostra una Parigi notturna, illuminata dalle luci della Torre Eiffel e della cattedrale di Notre-Dame.

L’attenzione si sposta poi su un ristorante parigino, dove la tranquilla cena degli ospiti viene interrotta nel momento in cui un’auto in corsa distrugge il muro del locale.

Tra i detriti e le macerie compaiono i volti dei protagonisti: i coniugi Nick e Audrey Spitz (interpretati da Adam Sandler e Jennifer Aniston).

Le scene seguenti mostrano i due personaggi alle prese con un nuovo mistero. Durante il matrimonio di un loro amico sulla sua isola privata, Nick e Audrey si ritrovano testimoni del rapimento dello sposo, caso sul quale iniziano a indagare tra colpi di scena, omicidi, inseguimenti e pericoli di ogni genere.

Qual è la trama?

Dalla sinossi ufficiale riportata da Netflix sulle sue piattaforme social è possibile ricostruire la trama di questa attesissima commedia d’azione.

Tutti coloro che hanno visto il primo film di Murder Mystery ricorderanno che Nick Spitz, un poliziotto di New York, e sua moglie Audrey sono diventati detective a tempo pieno dopo aver risolto un caso di omicidio che li ha visti coinvolti durante una vacanza in Europa e per il quale erano stati ingiustamente incriminati.

A quattro anni dalla risoluzione di quel caso, l’agenzia investigativa da loro avviata non ha ricevuto ancora il giusto riconoscimento.

Già dal trailer da poco rilasciato è quindi possibile riscontrare diversi elementi comuni tra il primo film e il suo sequel.

Durante un viaggio su un’isola privata per festeggiare il matrimonio del loro amico il Maharajah Vikram Govindan (interpretato da Adeel Akhtar), i coniugi Spitz assistono al rapimento di quest’ultimo da parte di alcuni criminali per ottenere un riscatto.

I due detective si trovano quindi ad indagare su un caso difficile in cui tutti gli ospiti, dai famigliari alla stessa sposa, diventano possibili sospettati. Riusciranno Nick e Audrey a risolvere il mistero, a liberare il loro amico e a portare al successo la loro agenzia investigativa?

Regista e produttore

Murder Mystery 2 è diretto da Jeremy Garelick, che aveva già curato The Binge (2020) e The Wedding Ringer (2015). Il regista del primo Murder Mystery, Kyle Newacheck, non ha infatti accettato di dirigere il sequel.

Lo sceneggiatore originale, James Vanderbilt, è tornato invece a scrivere la trama della nuova commedia d’azione.

Qual è il cast?

Come è possibile vedere dal trailer, molti dei personaggi del primo film tornano a rivestire i loro ruoli originali.

Protagonisti indiscussi sono Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Adam Sandler, attore, comico, sceneggiatore, produttore cinematografico, si è affermato presso il pubblico prendendo parte a numerose produzioni hollywoodiane di successo, da Un weekend da bamboccioni (2010), a Mia moglie per finta (2011), a Hubie Halloween (2020).

Jennifer Aniston ha ottenuto il riconoscimento mondiale con l’interpretazione del personaggio di Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends, ruolo che le è valso diversi premi tra cui un Golden Globe; tra i suoi numerosissimi film si ricorderanno brevemente …e alla fine arriva Polly (2004), Io & Marley (2008), Mia moglie per finta (2011).

Accanto ai famosissimi attori, il cast del film vede il ritorno di Adeel Akhtar nei panni del maharajah Vikram Govindan e di John Kani in quelli del colonnello Ulenga.

I nuovi personaggi del sequel verranno poi interpretati da Mark Strong (Kingsman – Secret Service, 2014 e Crudelia 2021), che vestirà i panni di un detective esperto; da Mélanie Laurent; Jodie Turner-Smith; Kuhoo Verma; Enrique Arce; Tony Goldwyn; Annie Mumolo; Zurin Villanueva.

C’è quindi grande attesa per questa nuova pellicola; per sapere se riuscirà ad ottenere lo stesso successo del primo film occorrerà attendere fine marzo.