Scream 6, è uscito il nuovo trailer ed è puro terrore, siamo davvero pronti?

È uscito il nuovo trailer dell’attesissimo Scream 6 e da quello che possiamo vedere raggiungerà nuovi livelli di paura, potrebbe anche diventare il nostro prossimo film horror preferito.

Dovranno davvero darsi da fare i protagonisti principali dell’attesissimo Scream 6 per uscire vivi e vegeti da questa nuova corsa adrenalinica che li metterà in seria difficoltà di sopravvivenza. Ghostface non ha intenzione di dargli tregua e già dalle prima immagini del teasr la tensione e palpabile.

Il video ci presenta immediatamente alcuni dei protagonisti che torneranno in questo incubo, tra loro individuiamo Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) e Sam Carpenter (Melissa Barrera), insieme al nuovo acquisto l’attrice Devyn Nekoda, per loro la situazione è già da cardiopalma, si trovano sospesi ad alta quota su una scala che collega due palazzi a New York, come se non bastasse alle loro spalle vediamo Ghostface.

Le ragazze sfidano la sorte per cercare di mettersi in salvo in un rocambolesco tentativo di fuga, un buon inizio per in teaser che preannuncia momenti da panico, quello che vediamo dopo aiuta lo spettatore per cominciare a mettere insieme alcuni tasselli che aiuteranno a farsi un’idea della trama, da Scream 4 troviamo la sopravvissuta Kirby Reed (Hayden Panettiere).

Quello che tutti si chiedono viene approfondito: ovvero come il nuovo inquietante killer sia in grado di potersi permettere economicamente una struttura simile a un bunker in una delle città più costose al mondo, tutto per farci un santuario dedicato alla memoria di Ghostface.

Alla fine del teaser abbiamo anche un fugace incontro con Gale Weathers (Courteney Cox) in una scena di cui forse non siamo ancora pronti, se ne sta tornando verso casa con un uomo. Come ormi sappiamo bene, tutto può succedere ed è proprio questo tipo di suggestione che Matt Betinelli-Olpin e Tyler Gillett vogliono riportare nelle sale quando Scream 6 uscità al cinema.

Data di uscita di Scream 6

Il tempo sta per scadere, è il momento di iniziare a prepararsi con una buona dose di tranquillanti perché Scream 6 che arriverà nei cinema in Italia il 9 marzo 2023, i sopravvissuti dell’ultimo capitolo torneranno a dover affrontare il loro incubo peggiore, questa volta nella Grande Mela.

Pensavano di essersi nascosti in mezzo a tantissime persone, in una città così grande che li avrebbe protetti e invece troveranno solo più guai in vista quando Ghostface farà la sua inquietante apparizione in metropolitana, gettandoli nel terrore più completo, anche perché questa volta potrebbero essercene più di uno.

Ci si aspetta inseguimenti adrenalinici per le strade di New York e la spaventosa caccia senza tregua ai bersagli designati, tra questi nel cast troviamo, oltre a quelli sopracitati, Mason Gooding, Dermot Mulroney, Samara Weaving, Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Tony Revolori e Josh Segarra.

Abbiamo anche il nuovo poster uscito per il Super Bowl