Scream 6, uscito il nuovo trailer e Ghostface semina morte a New York

Siamo ormai alle porte del nuovo capitolo di Scream con la sua sesta uscita e il killer famoso per antonomasia è pronto a tornare per la sua vendetta.

Nel nuovo trailer rilasciato per Scream 6 troviamo un Ghostface più letale che mai, in questo sequel dell’attesissimo horror ci spostiamo a New York City dove l’iconico killer darà la caccia degli ultimi sopravvissuti di Woodsboro, interpretati da Jenna Ortega e Melissa Barrera.

È passato solo un anno da quando il quinto film della saga di Scream ha insegnato a tutti come di deve realizzare un sequel horror con tutte le carte in regola, riportando nelle sale le famose scene splatter che hanno portato grande fama e successo al compianto regista Wes Craven.

A distanza di oltre dieci anni da Scream 4 diretto sempre da Craven, il film rinnova l’approccio linguistico della serie per analizzare la tossicità di questo genere nell’era degli “horror sofisticati”.

La storia vede come protagoniste principali le sorelle Sam (Barrera) e Tara Carpenter (Ortega), le quali hanno un passato importante legato a uno dei primi Ghostface, Billy Loomis (Skeet Ulrich). Sam e Tara riescono a malapena a sopravvivere agli attacchi dei nuovi killer e questo le portano a voler fuggire dalla città di Woodsboro, lasciandosi tutto alle spalle.

Come si evince dal nuovo trailer, Sam, Tara e i fratelli Chad (Mason Gooding) e Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) decidono di trasferirsi a New York City, la speranza è quella di potersi mimetizzare in mezzo a tutte quelle persone. Dopo l’ultimo incontro con il terrificante Ghostface, che li ha lasciati vivi per miracolo, sono tutti profondamente traumatizzati ma desiderosi di riuscire ad andare avanti con le proprie vite.

E dove poter ricominciare tutto da capo se non in una delle più grandi metropoli del mondo come New York? Wuello che non posso aspettarsi è che proprio la grande città nasconde nell’oscurità non uno ma più assassini.

Dopo così tanti anni è lecito chiedersi come mai la serie Scream continui ad essere tanto amata e apprezzata dal pubblico, questo perché non perde mai la sua identità spatter quanto la sua consapevolezza del voler utilizzare i più tipici cliché dell’horror mettendo sempre alla prova lo spettatore e le sue aspettative.

Un’altro aspetto fondamentale è che a ogni uscita vengono aggiunti al cast nuovi personaggi che potrebbero essere tanto vittime quanto carnefici e questo è elettrizzante, spesso quello che si viene a scoprire è che dietro ai crimini più efferati si nascondono persone vicine alle vittime stesse, come possiamo anche vedere da quest’ultimo trailer, è proprio la parte paranoica che viene stuzzicata, lasciando il pubblico inchiodato alla sedia.

Vengono mostrati tutti i protagonisti principali che tornano nel sequel e viene messo in evidenza in modo agghiacciante come ognuno di loro passa potenzialmente essere un sospettato.

Chi troviamo nel cast di Scream 6?

Nel prossimo capitolo ritroviamo Hayden Panettiere nel ruolo di Kirby Reed, già sopravvissuta a Scream 4, immancabile e attesissima dai fan Courtney Cox nel ruolo di Gale Weathers, la reporter investigativa non ha mai perso una pellicola.

Quello che ha davvero amareggiato il pubblico è che proprio il volto volto iconico di Scream, dopo ovviamente Ghostface, Sidney Prescott (Neve Campbell) non prenderà parte a Scream 6. Tra i nuovo acquisti del cast troviamo Samara Weaving, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Jack Champion, Henry Czerny, Tony Revolori, Josh Segarra e Devyn Nekoda.

L’uscita nelle sale di Scream 6 è previsto per il 9 marzo 2023.