Rami Malek interpreterà una leggenda di Hollywood nella nuova serie del regista di The Batman

Secondo quanto riportato, Rami Malek avrebbe firmato per indossare i panni del grande comico del cinema muto Buster Keaton in una nuova mini serie prodotta dal regista di The Batman, Matt Reeves.

Dopo la grane vittoria agli Oscar per Rami Malek, per la sua impeccabile performance nel film biografico Bohemian Rhapsody del 2018, nel ruolo del frontman dei Queen, Freddy Mercury, sembra che adesso abbia firmato per interpretare un’altra leggenda, molto diversa da quella precedente ma ugualmente strepitosa.

Alla regia troviamo Matt Reeves, che abbiamo visto al lavoro sull’ultimo adattamento di The Batman, mentre Malek interpreterà la leggenda del cinema muto Buster Keaton in una miniserie dalle alte aspettative.

Negli ultimi tempi abbiamo potuto vedere Malek ottenere molto successo grazie all’interpretazione del cattivo nell’ultimo film di Bond, No Time To Die, dove si è calato nel ruolo del malvagio Safin affiancando Daniel Craig nella sua ultima ‘fatica’ come 007 prima di appendere la giacca al chiodo.

Il prossimo ruolo di alto profilo per Malek potrebbe non valergli alcun Oscar, e nemmeno diventare il protagonista più cattivo, ma interpreterà il leggendario comico del cinema muto Buster Keaton in una miniserie prodotta dalla Warner Bros. Television.

Da quanto si dice, sembrerebbe che il progetto stia attraversando la fase di negoziazione con le varie reti e le piattaforme di streaming per trovare il suo posto nel mondo, ma visto le premesse, con Malek al timone, Reeves alla regia, Ted Cohen alla sceneggiatura, potrebbe non volerci molto perché qualcuno voglia accaparrarselo.

Come mai non c’è già una biografia di Buster Keaton al cinema?

Il progetto della miniserie su Buster Keaton con Malek e Reeves non è l’unico sul piatto in questo momento, infatti proprio James Mangold pare stia lavorando insieme alla 20th Century Studios da qualche anno per produrre un film incentrato sulla star di Hollywood del cinema muto baluardo della comicità. La pellicola è basata sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase di Marion Meade.

Dopo anni che i fan del grande attore e regista chiedono un progetto a lui dedicato, adesso sembra che ce ne siano ben due in cantiere, il che sarebbe giusto visto la caratura del personaggio, nel corso degli anni sono stati realizzati diversi documentari su Keaton, ma non solo, esiste anche un film di fantasia dell’epoca hollywoodiana a lui dedicato e di dubbia attendibilità, però mai è stato affrontato il ruolo del famoso attore in modo significativo.

Visto e considerato il ruolo che ha avito Buster Keaton nella storia del cinema, non solo come grande comico del cinema muto, ma anche per essere stato un importante regista del tempo, sembra paradossale che sia finito in una specie di dimenticatoio e solo ora riesumato.

Inoltre, come ultimo sgarro, è stato realizzato un film biografico di grande valore proprio sul suo rivale acerrimo, Charlie Chaplin che vede l’interpretazione di uno degli attori più amati degli ultimi tempi, Robert Downey Jr. proprio nella parte del protagonista, tanto che il film in questione, dal titolo Chaplin, è stato anche candidato all’Oscar nel 1992. Quindi cosa stiamo aspettando?

Vero è che proprio la figura di Chaplin ha oscurato quella di Keaton nel corso dei decenni, nonostante grandi personaggi dello spettacolo come Mel Brooks, Johnny Knoxville e Richard Lewis abbiano sempre dichiarato di essere stati fortemente influenzati dalla figura di Keaton nella loro carriera, punto di riferimento per il loro lavoro.

E non stupisce, visto che la vita del grande attore è stata davvero affascinante e racconta in un arco narrativo ideale per chi vuole scriverci una storia: dagli umili inizi come artista di varietà per bambini, passando dall’ascesa per diventare uno dei grandi della commedia del muto, per arrivare alla caduta libera verso l’alcolismo e l’oscurità, per poi essere riscoperto per diventare una vera e propria icona.

Chiunque tra questi grandi del cinema di oggi decida di portare Buster Keaton sul grande o piccolo schermo, ha per le mani un vero diamante e potrebbe avere una tra le più grandi storie.