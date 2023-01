I 16 film più costosi mai realizzati, da non credere!!

Sentiamo spesso parlare dei film che hanno incassato di più al botteghino, quelli che hanno conquistato maggiormente il pubblico al cinema e a casa, ma vi siete mai chiesti quali sono i film più costosi del mondo? Ecco una lista dei primi 16.

Avatar, Avengers:Endgame e Titanic detengono il podio dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Parliamo di cifre che raggiungono quasi i 3 miliardi di dollari per Avatar e Avengers: dei numeri da capogiro. Ma quali sono i film più costosi mai realizzati?

Alcuni dei titoli sono facili da indovinare, ma altri vi faranno venire l’impulso di leggere due volte. La prima posizione, per esempio, è un film che non ci si immaginerebbe di vedere in cima alla lista. Curiosi di conoscere di quale si tratta? Non vi resta che proseguire nella lettura.

Spider-Man 3 (2007) – 258M $

Il terzo titolo della trilogia di Sam Raimi si aggiudica il 16° posto nella classifica dei film più costosi di sempre. Considerando che gli incassi hanno superato i 900 milioni, il film ha ottenuto un ottimo successo al botteghino, anche se le recensioni dei critici furono molto negative.

Star Wars: Il risveglio della forza (2015) – 259M $

Nonostante la perplessità di molti fan e della critica, J.J. Abrams è riuscito a portarsi a casa dei risultati molto buoni con la sua nuova trilogia di Star Wars. Il risveglio della forza è tra i film più costosi mai realizzati.

Il re leone (2019) – 260M $

Il remake del classico Disney, uscito nel 2019, ha richiesto un budget enorme. La casa cinematografica ha voluto rendere il più realistici possibili gli animali protagonisti della pellicola, e bisogna ammettere che c’è riuscita.

Rapunzel (2010) – 260M $

Rapunzel è uno di quei titoli che non ci si immaginerebbe di leggere in questa lista, eppure è riuscito a superare alcuni titoli come Star Wars. Rapunzel non è solo nell’elenco dei film più costosi mai realizzati, ma detiene il titolo di pellicola animata più costosa di sempre, realizzata combinando tecniche di CGI con quelle dell’animazione tradizionale.

Star Wars: L’ultimo Jedi (2017) – 262M $

Un altro titolo dell’ultima trilogia di Star Wars si aggiunge alla lista delle pellicole più costose mai realizzate. Il budget si avvicina molto al suo prequel e anche in questo caso arrivarono molte critiche da parte dei fan della saga; critiche che non impedirono a Lucasfilm di incassare più di 1 miliardo di dollari al botteghino.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2017) – 263M $

Batman v Superman di Zack Snyder è tra i titoli più costosi al mondo, anche se non ha ottenuto il successo di Aquaman o Wonder Woman, che non fanno parte della lista. Nonostante il film abbia fatto guadagnare più di 3 volte il suo budget, la pellicola divise i fan della DC.

John Carter (2012) – 264M $

John Carter è uno di quei film per cui, a fronte di un budget molto alto, i guadagni si sono rivelati un flop. Con soli 73 milioni di dollari al botteghino, questo titolo Disney è uno dei film più deludenti della casa cinematografica.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019) – 275M $

Anche il terzo film della nuova trilogia di J.J. Abrams entra di diritto nella lista dei film con più alto budget di tutti i tempi. La pellicola conclude la storia iniziata nel 2015 e, nonostante un buon successo di pubblico, i fan non hanno particolarmente apprezzato il finale.

Solo: A Star Wars story (2018) – 275M $

A pari merito con l’ultimo film della nuova trilogia c’è lo spin-off sulle origini di Han Solo. Incentrato sulla gioventù del personaggio, la pellicola era una delle più attese del franchise, ma si è rivelata un fallimento.

Justice League (2017) – 300M $

Anche Justice League, a fronte dell’enorme budget investito nella produzione, è stato tra i film che hanno deluso maggiormente il pubblico. La Warner Bros. ha confermato di essere andata in perdita nei bilanci del titolo.

Pirati dei caraibi: Ai confini del mondo (2007) – 300M $

Alla sesta posizione troviamo una pellicola che non ci si aspetterebbe di vedere tra i film più costosi, soprattutto davanti a titoli come Star Wars o cinecomic della DC. Eppure Ai confini del mondo è stato una delle pellicole che ha richiesto maggior budget nella storia del cinema.

Avengers: Infinity War (2018) – 325M $

Ecco finalmente uno dei titoli che tutti aspettavano di leggere: Avengers: Infinity War è di certo tra le pellicole più costose mai realizzate. Come tutti i film della saga di Avengers, anche Infinity War è riuscito a conquistare il pubblico e ad avere un impatto sulla storia stessa del cinema.

Avatar: La via dell’acqua (2022) – 350M $

Siamo sicuri che vi aspettavate Avatar sul podio, ma non è così. Il secondo capitolo del capolavoro di James Cameron, atteso dal 2009, ha un budget enorme ma non è tra i primi tre titoli più costosi della storia. Inizialmente i costi erano stati annunciati intorno ai 250M di dollari, poi sono saliti a 350. Non ci sono dati più precisi al momento, ma poco importa: i il sequel di Avatar è comunque tra i film più costosi al mondo.

Avengers: Endgame (2019) – 356M $

In terza posizione troviamo Avengers: Endgame, la pellicola che ha messo la parola fine alla storyline dell’Infinity Saga. I Marvel Studios non potevano che investire più budget possibile per regalare ai fan un finale in grande stile.

Avengers: Age of Ultron (2015) – 365M $

Sorprendentemente Avengers: Age of Ultron equivale il finale della saga in termini di costi. Il titolo è stato anche una delle pellicole di maggior successo per i Marvel Studios. Il budget in questo caso, oltre che per gli effetti speciali, è servito per filmare in diversi luoghi intorno al mondo.

Pirati dei caraibi: Oltre i confini del mare (2015) in cima ai film più costosi di sempre – 379M $

Scommettiamo che siete rimasti a bocca aperta di fronte al primo film in lista. È tutto vero: Pirati dei caraibi: oltre i confini del mare è il film più costoso mai realizzato finora. Quasi 400 milioni di dollari per rispondere alle esigenze di filmare in diversi luoghi e di usare camere 3D simili a quelle usate in Avatar.

Vi aspettavate questi nomi nella lista? Siete rimasti stupiti?