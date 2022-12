Black Panther: Wakanda Forever, perché gli Avengers non erano presenti al funerale di T’Challa?

Non solo il Wakanda ha perso il suo capo di Stato, ma anche gli Avengers hanno perso uno dei loro alleati. Dove sono finiti quindi i restanti membri degli Eroi più potenti della Terra durante il funerale di T’Challa in Black Panther: Wakanda Forever?

Dove sono gli Avengers? Per i fan delle storie dell’universo, questa domanda può diventare molto fastidiosa in fretta. Per coloro che sono nuovi a questo genere di storie ha senso chiedersi dove si trovino gli altri personaggi, ma per i fan di lunga data la risposta è semplice: da qualche altra parte.

Troppe preoccupazioni su cosa stia facendo Thor mentre Doctor Strange combatte contro Scarlet Witch o sul perché Ant-Man non abbia mai aiutato Shang-Chi a fermare l’autobus che si sta abbattendo su San Francisco distraggono dalla storia dell’eroe principale. Godetevi Doctor Strange e Spidey e lasciate che gli altri eroi si preoccupino di loro stessi.

Detto questo, ha senso che i personaggi si incrocino in alcuni eventi, come il funerale di Tony Stark in Avengers: Endgame, a cui hanno partecipato tutti i principali eroi, compreso T’Challa. Per quanto impressionante sia stata quella scena, non ha nulla a che vedere con la scena del funerale di Black Panther: Wakanda Forever.

Il regista Ryan Coogler fa fluttuare la sua macchina da presa attraverso la capitale del Wakanda, catturando i contrasti presenti: i colori vibranti dei cittadini messi in risalto dagli abiti funebri bianchi della famiglia reale, le espressioni depresse delle persone in lutto bilanciate dalle persone che celebrano la vita di T’Challa.

Nonostante tutte queste splendide immagini, sembra che manchi ancora qualcosa, un elemento che sconcerta anche il più esperto fan dell’universo condiviso. Perché Kevin Feige e Ryan Coogler hanno preferito ignorare gli Avengers?

Le ragioni reali dell’assenza degli Avengers sono forse piuttosto banali. Per quanto impressionante e innovativo possa essere il Marvel Cinematic Universe, è ancora un prodotto del mondo del cinema, ogni cameo richiede avvocati, contratti e calendari, che costano un sacco di soldi. La Disney ha voluto pagare quei soldi per una saga-ender come Endgame, ma non per i film ordinari, il capo del MCU Kevin Feige tende a usare i contratti dei suoi attori con giudizio, conservandoli per il momento giusto.

Più precisamente, gli autori probabilmente non volevano distrarsi dal momento, il pubblico starà anche assistendo a un funerale del re immaginario T’Challa di Wakanda, ma in realtà stiamo assistendo alla celebrazione di Chadwick Boseman, un attore di immenso talento che è prematuramente scomparso. Il produttore Nate Moore ha parlato delle sue remore a includere troppi camei Marvel nel film proprio per questo motivo. Il momento doveva essere cupo, gioioso e rispettoso, non un’occasione per i fan di fare i nerd.

Il motivo per cui gli Avengers non sono potuti andare al funerale di T’Challa

Il film non spiega perché gli Avengers non si siano presentati al funerale di T’Challa, ma non è difficile capire perché non ci siano stati. Il motivo principale è che al momento non ci sono Avengers, almeno non ufficialmente.

Ma soprattutto, coloro che hanno trascorso più tempo con T’Challa sono attualmente fuori dalla scena. Natasha Romanoff ha legato per la prima volta sullo schermo con T’Challa in Captain America: Civil War, ma è morta, così come gli altri eroi sostenitori della liberazione, Iron Man e Visione. Di quel gruppo sono rimasti solo War Machine e Spider-Man.

In quanto rappresentante dello stesso governo americano che sta cercando di invadere il Wakanda per le sue scorte di vibranio, War Machine non sarebbe il benvenuto al funerale e, dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il povero Peter non potrebbe permettersi un biglietto aereo per il Wakanda, anche se la gente si ricordasse di lui.

T’Challa ha ricucito i rapporti con i suoi compagni e ha persino prestato le vaste risorse del Wakanda per tenere a bada le orde di Thanos mentre Shuri cercava di rimuovere la Pietra della Mente da Visione in Avengers: Infinity War. Ma ancora una volta, quasi tutti gli eroi che hanno combattuto al fianco del Wakanda sono fuori gioco. Steve Rogers probabilmente è ancora vivo, ma in pensione.

I Guardiani sono nello spazio profondo, così come Thor, che è apparso solo alla fine della battaglia, la linea temporale esatta di Wakanda Forever è poco chiara, ma è possibile che il funerale di T’Challa sia avvenuto mentre Bruce Banner tornava su Sakaar. Wanda Maximoff ha trascorso la maggior parte del tempo con Shuri nel laboratorio, anche se probabilmente sarebbe stata invitata, se non avesse rapito una città, non si fosse scatenata o non fosse morta.

Anche se Sam Wilson sarà un Cap molto diverso da come lo intende il suo governo, Capitan America rappresenta ancora gli Stati Uniti e, come Rhodey, non sarebbe il benvenuto al funerale.

E poi c’è Bucky. Nessuno degli eroi conosce il Wakanda quanto il Soldato d’Inverno, che è rimasto a vivere in questo Paese mentre veniva deprogrammato dopo la Guerra Civile.

Inoltre, Bucky ha un debito di gratitudine nei confronti dei wakandiani, che lo hanno guarito e gli hanno sostituito il braccio, nonostante sia coinvolto nella morte di Re T’Chaka. Ma come abbiamo visto in The Falcon and the Winter Soldier, il Wakanda non approva che lui e Sam liberino Zemo. Ayo ha chiarito che il Paese non dimenticherà la sua trasgressione.

Il Wakanda e il resto del mondo

A parte queste ragioni, potrebbe esserci una spiegazione molto semplice per la mancanza dei partecipanti mascherati. Per la maggior parte della sua esistenza, il Wakanda è stato un Paese isolato, grazie all’influenza di Nakia e alla sua esperienza con Killmonger, T’Challa ha cambiato questo atteggiamento di isolamento e si è rivelato sulla scena mondiale.

E cosa è successo subito dopo? Un numero incalcolabile di wakandiani è morto quando gli Avengers si sono scontrati con Thanos. Le nazioni occidentali iniziarono a invadere il Wakanda, alla ricerca del Vibranio. T’Challa è morto di malattia.

Come chiarisce la regina Ramonda durante i suoi discorsi incisivi, il Wakanda ha pagato un prezzo altissimo per condividere se stesso con il mondo, e il mondo ha risposto solo chiedendo di più. In altre parole, non c’è una buona ragione per cui i wakandiani invitino qualcuno al di fuori del Paese a partecipare alle celebrazioni e al lutto per il loro re.

L’assenza degli Avengers sottolinea i temi principali di Wakanda Forever, in cui il Paese cerca di capire quale sia il suo posto all’interno dell’Universo Marvel.