Oppenheimer, uscite le nuove foto, mostrano Cillian Murphy, Emily Blunt e molti altri

L’ultimo film di Christopher Nolan arriverà nel luglio 2023 per adesso abbiamo uno sguardo alle nuove immagini.

“Adesso sono diventato la Morte, il distruttore di mondi”. Il conto alla rovescia è iniziato, sono state diffuse le più recenti immagini dell’ultima epopea di Christopher Nolan, che ci offrono un nuovo sguardo sul film incentrato sulla scienza e sulla politica che ha portato alla realizzazione della bomba atomica – Oppenheimer.

L’uscita dell’attesissimo film è prevista per l’estate prossima, ma la Total Film ha pubblicato alcune nuove foto della pellicola, che vede protagonista Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, un fisico teorico che ha progettato le prime armi nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale.

In qualità di direttore del Laboratorio di Los Alamos del Progetto Manhattan, in cui furono sviluppate per la prima volta le armi, Oppenheimer avrebbe messo in discussione il suo stesso coinvolgimento per la potenza e la distruzione causate dalle stesse armi, mentre gli anni successivi lo videro pedinato senza sosta dal governo degli Stati Uniti, che indagava sui suoi legami con il Partito Comunista.

Il film segna il quinto film di Murphy in collaborazione con Nolan, dopo la trilogia del Cavaliere Oscuro, Dunkirk e Inception, sebbene questa sia la prima volta che ricopre il ruolo di protagonista con il regista, ed è affiancato da un cast di attori eccezionali. Emily Blunt interpreta la moglie Kitty, ma al cast si aggiungono anche Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh e Gary Oldman.

Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, presidente della Commissione americana per il nemico atomico, un personaggio che potrebbe diventare l’antagonista principale del film.

La pellicola è basata sul libro American Prometheus, vincitore del premio Pulitzer: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica) di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin.

Nolan ha adattato la sceneggiatura e prodotto il film in prima persona, Murphy in precedenza ha rilasciato un’intrvista a Variety riguardo al suo ruolo nel film: “Mi sono preparato leggendo moltissimo. Sono interessato all’uomo e a ciò che comporta per l’individuo l’invenzione della bomba atomica. I meccanismi non fanno per me – non ho la capacità intellettuale di capirli, ma questi personaggi contrastanti mi affascinano molto”.

Il film è stato girato anche in IMAX, come è ormai tradizione per Nolan, e in parte in bianco e nero, ad opera del direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, che ha già collaborato con il regista per lungometraggi del calibro di Interstellar, Dunkirk e Tenet. Il film segna la prima collaborazione di Nolan con la Universal, dopo la recente fine della partnership ventennale con i Warner Bros. Studios, in seguito alla distribuzione di Tenet nell’estate del 2020.

Oppenheimer uscirà nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023, intanto possiamo goderci le nuove immagini di scena.