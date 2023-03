Edelfa Chiara Masciotta: vita a rischio e volto sfigurato nel tragico incidente | FOTO

L’ex Miss Italia 2005 ha avuto una carriera splendida, ma la donna ha subito un’incidente che l’ha cambiata per sempre.

Nel 2005, Edelfa Chiara Masciotta ha vinto la fascia di Miss Italia grazie al suo splendido aspetto fisico: alta, slanciata, mora e con lo sguardo ammaliante non poteva far altro che aggiudicarsi il primo premio del contest. E quella vittoria è stata il suo trampolino di lancio per la carriera televisiva che avrebbe avuto in futuro.

Tuttavia, già nel 2002 la Masciotta aveva vinto un altro premio di bellezza: la fascia di Miss Grand Prix. Dopo aver vinto il titolo di più bella d’Italia, Edelfa Chiara inizia la sua carriera televisiva. Nel 2006 ha il ruolo di madrina nei giochi olimpici invernali a Torino e, sempre nello stesso anno, è una delle concorrenti di Notti su ghiaccio, trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Oltre a questo primo ruolo, la Masciotta vanta di altre partecipazioni nel piccolo schermo come, ad esempio, Paperissima Sprint, Volami nel cuore e le tre rose di Eva. Un curriculum pieno di grandi soddisfazioni ma l’incidente nel quale è stata coinvolta le ha cambiato la sua vita per sempre, segnandola sia fisicamente che mentalmente.

Il terribile incidente di Edelfa Chiara Masciotta

Lo sfortunato episodio è accaduto nel 2019, quando Edelfa Chiara stava camminando in Corso Matteotti, in pieno centro di Torino. All’improvviso, una macchina l’ha colpita, scaraventandola sull’asfalto. Questo è accaduto perché la macchina che ha investito la Masciotta aveva appena evitato un frontale contro un’altra auto, però il conducente non è riuscito a frenare e ha colpito la donna, un incidente che poteva diventare mortale mettendo a rischio la sua vita.

Il conducente colpevole ha subito prestato soccorso alla Masciotta ed è rimasto con lei per tutto il tempo necessario, fino all’arrivo dei soccorsi. L’ex Miss Italia ha finito per avere il naso rotto, il viso gonfio e diverse contusioni ma, per fortuna, è riuscita a rimettersi in sesto nel migliore dei modi. Tuttavia, questo incidente l’ha segnata parecchio anche mentalmente.

Le raccomandazioni e l’appello della Masciotta

Traumatizzata dall’incidente, Edelfa Chiara ha fatto diversi appelli sottolineando quanto i mezzi di trasporto siano pericolosi in mani sbagliate. Sebbene siano passati quattro anni da quel terribile episodio, Edelfa Chiara è ancora sconvolta e traumatizzata per la paura e il dolore provati in quell’occasione.

Anche se il suo aspetto fisico è tornato in forma come un tempo, nella sua mente e nel suo cuore il terrore e lo shock sono ancora vividi e presenti, come se fosse successo ieri. Per fortuna, Edelfa Chiara Masciotta non è stata abbandonata e ha potuto contare sui suoi affetti più cari: l’ex marito Roberti Cenci e l’attuale compagno Alessandro Rosina, per non parlare dei suoi figli Aurora e Alessio.