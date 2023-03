Antonino Spinalbese: “L’ho trovata diversa”, torna a casa ed è un disastro | Cos’è successo?

Antonino torna a casa dalla sua amata Luna Mari, ma dopo mesi di lontananza per via del Gf Vip la ritrova molto diversa da come la ricordava.

Antonino Spinabelese è stato uno degli ultimi concorrenti eliminati al Gf Vip: la sua esperienza all’interno della casa ha permesso al pubblico di conoscere meglio e di scoprire la persona che si nascondeva dietro l’etichetta di “ex fidanzato di Belen”.

La sua esperienza è stata segnata da alti e bassi, momenti felici e di tensioni, scivoloni e grandi applausi. Una costante durante la sua permanenza nella casa è stato sicuramente il pensiero che ogni giorno rivolgeva a Luna Mari, la sua amata figlia avuta dalla relazione con Belen.

Attraverso le parole di Antonino si poteva toccare con mano l’affetto che prova per la bambina e quanto sia felice di ricoprire il ruolo di padre: lui che un padre l’ha perso troppo presto e in modo purtroppo davvero tragico.

L’incontro con Luna Marì

Uscito dalla casa del Gf si è buttato subito tra le braccia delle donne della sua vita: prima Ginevra Lamborghini, con cui stava nascendo un amore stroncato per via dell’eliminazione di lei. Appena uscito dalla casa si è lasciato andare a un bacio passionale e sembra che i due abbiano anche trascorso la notte insieme. Poi è tornato a casa di Belen per riabbracciare Luna Mari: l’incontro con la figlia, però, ha lasciato nel cuore di Spinalbese qualche perplessità che ha confessato: “L’ho trovata diversa”.

Il racconto è stato fatto a Verissimo, dove con l’occasione Antonino si è raccontato ai telespettatori di Silvia Toffanin. “Quando sono tornato, ho trovato mia figlia diversa, educatissima”, confessa. “Ho già fatto i complimenti a lei e sua madre, ma devo farli anche alla mia. Sono state magnifiche a tenerla”.

Antonino Spinalbese, le parole su sua figlia

Dalle sue parole traspare tutto l’orgoglio di un papà che torna a casa dopo mesi di lontananza e trova sua figlia visibilmente crescita, capace di rapportarsi con educazione alle persone che incontra. Un grande traguardo per Spinalbese, che testimonia quanto sia bravo a ricoprire il ruolo di genitore. Quanto a Belen, non ha voluto rilasciare molte dichiarazioni sul loro rapporto, ma è sicuro che negli anni troveranno una quadra per il bene della piccola:

“Oggi il nostro rapporto è legato esclusivamente a mia figlia anche per questi nostri caratteri un po’ particolari. Ma credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero preoccupato sul legame che avremmo mantenuto, ma poi ho capito che le voglio bene. Quindi Belen è un’altra donna fortunata e in più vogliamo bene alla nostra topolina. Insomma, più passa il tempo e più il rapporto andrà a migliorare”.