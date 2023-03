Maria De Filippi mai vista così, scovate alcune immagini inedite | FOTO

Avete mai visto com’era Maria De Filippi da giovane? Una vera bellezza dal fascino unico, quasi irriconoscibile.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di Mediaset e se qualcuno ancora non ci credeva ne ha avuto la dimostrazione durante i funerali del compianto Maurizio Costanzo, marito della donna dal 1995. In tantissimi sono andati a porgere il loro saluto al giornalista e dimostrare a De Filippi il loro profondo affetto e gratitudine.

La conduttrice è al timone di programmi molto seguiti come Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, per cui gli italiani impazziscono. La sua presenza in Mediaset è ormai una certezza e nessuno potrebbe mai immaginarsi quelle trasmissioni senza di lei. La conduttrice ha saputo farsi strada in televisione grazie al suo talento, ed è stato proprio Maurizio Costanzo a scoprirla.

Lui stesso aveva raccontato com’era iniziato il percorso della moglie: “È una donna intelligente e sarebbe diventata famosa comunque. Io le ho dato soltanto il modo di cominciare, ma quando l’ho conosciuta voleva diventare un avvocato. Mi raccontò, però, di avere questa idea di un programma sull’amicizia e così io proposi il format di Amici alla Mediaset. Loro lo accettarono e offrirono il ruolo di conduttrice ad un’altra donna. Il destino volle che, quell’anno, lei rimanesse incinta. Così, dato che mancava poco all’inizio della trasmissione, io proposi Maria. E da lì è cominciato tutto“.

Una carriera piena di successi

Il percorso di Maria De Filippi è iniziato nel 1992 proprio con Amici, e in seguito è proseguito con altri format Mediaset. Il successo del programma è stato immediato e l’emittente non si è fatta di certo scappare l’occasione di tenersi in casa un talento come quello della conduttrice.

La donna è anche imprenditrice: è proprietaria di Fascino PGT insieme a RTI, e nel 2013 ha fondato Witty TV, una TV web che accoglie i suoi programmi. Ormai conosciamo la conduttrice da anni, ma l’avete mai vista quando era giovane? La sua bellezza era incredibile.

La bellezza di Maria De Filippi

Quel fascino la conduttrice lo ha mantenuto negli anni: oggi, seppur ovviamente con diversi anni in più, Maria De Filippi conserva ancora la bellezza immortalata in quella foto che la vede giovanissima, piena di sogni e speranze che di lì a poco sarebbero diventati realtà. Lo stile è molto diverso da quello di oggi, ma la conduttrice ha ancora lo stesso fascino di quando era giovane.

Nella foto ha dei lunghi capelli scuri, mentre oggi come sappiamo bene li tiene corti e li tinge di biondo. La conduttrice sta bene in entrambi i modi, non c’è dubbio. I suoi lineamenti ora sono maturati, ma ha ancora lo spirito combattivo e determinato di quando era una giovane e promettente ragazza.