Ballerina: la produttrice Erica Lee ci racconta tutti i cameo da John Wick

Ballerina sarà il primo film spin-off ambientato nel mondo di John Wick e comprenderà diversi cameo dalla saga.

Il mondo di John Wick non si ferma. Forte dello strepitoso successo avuto dai suoi quattro film, il franchise si appresta a presentare al pubblico degli spin-off che amplieranno la narrazione sia geograficamente che temporalmente, esplorando luoghi, vicende ed anni non coperti da John Wick. Ballerina è uno di questi e prenderà luogo fra John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4, prima quindi del finale a cui abbiamo appena assistito con il quarto capitolo.

In quanto ambientato fra i due film, Ballerina avrà modo di includere personaggi che abbiamo conosciuto in John Wick e la loro presenza non sarà solo ornamentale, ma aiuterà ad approfondire la storia ed il background dei personaggi stessi. Erica Lee, produttrice per entrambi John Wick 4 e Ballerina, ha parlato dell’importanza che questi cameo avranno in Ballerina.

Chi rivedremo in Ballerina e cosa ci dice la loro presenza?

Siamo a conoscenza di quattro personaggi che si sposteranno da John Wick a Ballerina, tutti di un certo peso. Il più importante è senz’altro quello di John Wick stesso, interpretato ovviamente da Keanu Reeves e che tornerà sul grande schermo dopo il sorprendente finale di John Wick 4. Ad accompagnarlo due dei suoi alleati più importanti, ovvero Winston Scott (Ian McShane) e Charon (Lance Reddick), entrambi presenti in tutti e quattro i film della saga di Chad Stahelski e legati all’Hotel Continental.

Troviamo infine il ritorno di Anjelica Huston come il Direttore, ovvero il capo dell’organizzazione Ruska Roma e vecchia conoscenza di Wick. Fu il Direttore infatti ad accudirlo ed addestrarlo quando John era ancora un bambino, di fatto facendogli fare il suo ingresso nel mondo degli assassini. Anche la protagonista di Ballerina ha a che fare con la Ruska Roma dunque il Direttore è il legame più forte fra questo film e John Wick.

Cosa significano questi cameo

La presenza di Winston Scott e Charon segna l’indiscutibile coinvolgimento dell’Hotel Continental anche in Ballerina. Sarebbe stato d’altronde impossibile non includerlo considerando la rilevanza che la struttura di Scott mantiene in questo universo narrativo. Tramite Lee sappiamo che Scott è stato discretamente impegnato con le riprese di Ballerina, mentre Lance Reddick ha girato per un solo giorno. Ballerina sarà l’ultima apparizione di Reddick come Charon, essendo scomparso lo scorso 17 marzo.

Il ruolo di John Wick è quello più avvolto dal mistero. Lee dice che l’intenzione di coinvolgere Keanu Reeves c’è sempre stata, e che conoscere il finale di John Wick 4 era essenziale per poter incorporare correttamente Ballerina nella timeline. Reeves ha girato le sue scene nel corso di una settimana, quindi si preavvisa un cameo sostanzioso.

Ballerina uscirà nel 2024 e vede Ana de Armas nel ruolo della protagonista Rooney (già interpretata da Unity Phelan in John Wick 3 – Parabellum), una danzatrice-assassina in cerca di vendetta per la sua famiglia. La pellicola sarà diretta da Len Wiseman.