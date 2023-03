Super Mario Bros.-Il film: Chris Pratt rivela l’esistenza di un sequel su un altro personaggio

A pochi giorni dall’uscita di Super Mario Bros. – Il film si parla già di scene post-credit e possibili spin-off.

Pochi giorni ancora e finalmente i fan di Super Mario potranno godersi il film tanto atteso. Nonostante le perplessità, c’è una buona fetta di fedelissimi che non vede l’ora di scoprire come sarà l’adattamento del videogioco più famoso del mondo. Nel frattempo Chris Pratt, che dà la voce al protagonista, ha già parlato di possibili sequel.

Nintendo non è famosa per eccellere in altri media coi suoi personaggi di punta. L’ultimo film sull’idraulico risale al 1993, un live action che ha fallito su tutta la linea e ha distolto l’azienda dal tentare nuovi progetti. Ora, dopo 30 anni, ha deciso di riprovarci promettendo un prodotto fedele ai videogiochi.

Nel film vedremo Mario e Luigi venire risucchiati in uno dei famosi tubi verdi che li trasporta in una nuova dimensione. Mentre Mario finisce nel Regno dei Funghi, Luigi arriva nella Terra Oscura, il dominio dei malvagi Koopa. Bowser, tiranno di questa terra, imprigiona Luigi e gli rivela di voler conquistare il Regno dei Funghi, distruggendo chiunque cerchi di fermarlo.

Mario, che si ritrova al cospetto di Peach, la principessa del Regno dei Funghi, si unirà agli abitanti del regno per respingere l’avanzata di Bowser e cercare un modo per salvare suo fratello. Oltre a Chris Pratt troveremo Anya Taylor-Joy a dare la voce alla principessa e Jack Black come doppiatore di Bowser.

Un sequel su Luigi’s Mansion

Chris Pratt è stato molto diretto: in una delle ultime interviste ha parlato delle scene post-credit e dell’esistenza di un sequel che potrebbe essere già in cantiere. Secondo le sue dichiarazioni, il prossimo film potrebbe incentrarsi su Luigi e in particolare sul gioco Luigi’s Mansion uscito nel 2011 per il GameCube. Nel videogioco vediamo il fratello di Mario diventare un moderno ghostbuster e combattere i fantasmi con un aspirapolvere.

“Alla fine del film c’è una sequenza post-credit che dà un assaggio di quel che potrebbe accadere nel sequel” ha spiegato Chris Pratt. “E mi rende molto, molto entusiasta. Ma si è anche parlato di Luigi’s Mansion. Era un gioco del GameCube. Penso che sarebbe fantastico“.

Super Mario Bros. – Il film: franchise in arrivo?

Visto che la saga videoludica è tuttora molto prolifica, non sarebbe difficile trovare materiale per nuovi film. Luigi è soltanto uno dei personaggi da usare per nuovi capitoli: non possiamo dimenticare Donkey Kong, Yoshi, Wario e tutti gli altri. Di avventure ce ne sono per tutti i gusti.

La questione però è capire se i fan apprezzeranno il film in uscita o se sarà un flop. C’è ancora molta incertezza riguardo il titolo, e il trailer è stato molto criticato. Ma mai dire mai: la pellicola potrebbe stupire i fan di Super Mario in positivo. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti.