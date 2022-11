Super Mario Bros. Movie, il trailer mostra Peach, la Strada Arcobaleno e molto altro

L’ultimo trailer di Super Mario Bros. Movie offre uno sguardo più approfondito al prossimo adattamento cinematografico di Nintendo, compreso un primo sguardo alla Principessa Peach.

Il Regno dei Funghi è assediato da Bowser nell’ultimo trailer di Super Mario Bros. Movie, il film d’animazione è un reboot del franchise cinematografico dedicato all’idraulico Nintendo, che in precedenza era stato portato sullo schermo nel film Super Mario Bros. del 1993, stroncato dalla critica e interpretato da Bob Hoskins e John Leguizamo.

Super Mario Bros. Movie vedrà Chris Pratt vestire i panni dell’omonimo eroe che salva la principesse (solo come voce), una decisione che ha suscitato forti polemiche dopo l’uscita del primo trailer.

Adesso, quasi due mesi dopo che il primo filmato ha fatto parlare di sé nel bene e nel male, la Universal Pictures ha rivelato un nuovo trailer e offre uno sguardo più ravvicinato all’imminente avventura animata, compreso il doppiaggio di Pratt nel ruolo del protagonista e il roster di star che lo circondano (per chi lo vedrà in lingua originale).

Gli Easter Eggs dei videogiochi nel trailer di Super Mario Bros. spiegati

Per i fan di lunga data del franchise Nintendo, il trailer di Super Mario Bros. Movie si rivela un tesoro assoluto di Easter egg dei videogiochi da scoprire.

Le stesse ambientazioni sono quasi interamente tratte dai giochi, riportando il pubblico nel Regno dei Funghi in modo entusiasmante, compresa l’iconica pista Rainbow Road dei titoli di Mario Kart e uno stadio di allenamento tratto direttamente dai giochi originali.

Anche il combattimento nel colosseo tra Mario e Donkey Kong all’inizio del trailer del film presenta un cenno al gioco originale Donkey Kong, in cui sono stati introdotti entrambi i personaggi, mentre i due si affrontano su piattaforme simili a quelle del gioco arcade.

Oltre alle ambientazioni, il nuovo trailer offre un’ampia panoramica dei vari potenziamenti dei giochi Nintendo che entrano nel film. Vediamo Mario indossare la sua iconica tuta da procione e librarsi nei cieli, mentre Peach possiede abilità legate al fuoco dopo aver toccato un fiore di fuoco in un campo pieno di fiori. Il trailer mostra anche alcuni personaggi dei videogiochi che non erano stati rivelati in precedenza, in particolare un gruppo di Yoshis che corre in un campo all’ aperto.

Adesso non resta che attendere con pazienza che The Super Mario Bros. Movie arrivi nelle sale cinematografiche e in Italia la data stabilita è per il 6 aprile 2023. Per molti fan questo potrebbe essere il momento del riscatto, il trailer sembra promettere bene, ma solo il tempo potrà darci un riscontro.