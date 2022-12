I 10 migliori film horror da guardare dopo Bones and All. Recensione

Il genere horror è declinato in molti modi, tra questi forse il più particolare e macabro è quello del cannibalismo.

Forse può sembrare che questo sottogenere abbia avuto meno fortuna e che il recente Bones and All, diretto da Luca Guadagnino e con Timothée Chalamet, sia l’unico film chiacchierato del genere ma non è così. Eccovi alcuni consigli.

Raw – Una cruda verità (2016)

Audace e decisamente macabro questo strano film franco-belga diretto da Julia Ducornau ha fatto parlare molto di sé e ha vinto il premio assegnato dalla federazione internazionale della stampa cinematografica al festival di Cannés. La storia segue Justine, ragazza cresciuta in una famiglia interamente vegetariana che una volta entrata in università scopre, a causa di alcuni riti di iniziazione imposti alle matricole, la sua passione per la carne umana.

Jennifer’s Body (2008)

Diretto da Karyn Kusama e con protagonista Megan Fox è un teenager horror movie dalle tinte splatter. In seguito ad un sacrificio la popolare adolescente Jennifer diviene ghiotta di carne umana e inizia a mietere vittime tra i suoi compagni di scuola. A provare a fermarla dovrà pensarci la timida e riservata amica Needy, interpretata da Amanda Seyfried, prima che l’amica divori anche lei.

The Neon Demon (2016)

Diretto da Nicholas Wending Refn con protagonista Elle Fanning il film traspone il tema del cannibalismo nel mondo della moda e in particolare delle modelle. Un film straniante che dimentica i colori tipici degli horror e preferisce quelle notturni del neon rivolgendo una graffiante critica ai modi e i ritmi disumani a cui le modelle sono sottoposte.

Licantropia Evolution (2000)

Film canadese che mischia il tema dark della licantropia con il cannibalismo. Diretto da John Fawcett il film esplora il rapporto tra due sorelle affiatate e i temi della maturità femminile con toni gotici e horror e con un umorismo un po’ macabro.

Cannibal Love – Mangiata viva (2001)

Un viaggio sulle conseguenze del desiderio ma anche del terrore. Film girato dalla regista Claire Denis la pellicola parla di un uomo che, dopo essersi sottoposto ad un test scientifico per aumentare la libido, si ritrova scosso suo malgrado anche dal desiderio di consumare carne umana durante il sesso.

Fresh (2022)

Con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones è una black comedy che esplora le difficoltà del mondo amoroso nei giorni nostri. Dopo aver rinunciato ad incontrare uomini online la giovane Noa incontra per caso il perfetto Steve e decide di frequentarlo, salvo poi pentirsene. Un film che esplora le stesse tematiche di Bones and All ma con un’introspezione più moderna sull’amore.

The Lure (2015)

Questo film polacco rinarra il racconto de La Sirenetta di Hans Christian Andersen in un’ottica tutta macabra. Due sorelle sirene incominciano a lavorare sotto mentite spoglie in un nightclub con l’intento di cibarsi dei loro clienti fino a quando una delle due finisce per innamorarsi di uno di questi. Un misto di folklore, sesso e horror decisamente differente dalle storie sulle sirene a cui siamo abituati.

Delicatessen (1991)

Film ambientato in una Francia post-apocalittica in cui il cibo ormai scarseggia. Ciò spinge il macellaio Clapet (Jean-Claude Dreyfus) ad ospitare viaggiatori nel suo condominio per poi ucciderli, macellarne la carne e rivenderla. Un film surreale, dalla fotografia accattivante e con una trama coinvolgente.

Dumplings (2004)

Girato ad Hong Kong questo film esplora l’ossessione per la bellezza e la paura della vecchiaia. Tentata dalla misteriosa Mei l’ex attrice Li Qing accetta di nutrirsi di ravioli contenenti feti umani pur di riacquistare il suo aspetto giovane e riconquistare le attenzioni del marito. Un film horror con un’estetica che solo il cinema orientale riesce a catturare e che critica l’ossessione per il corpo e le apparenze.