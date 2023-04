Guardiani della Galassia Vol. 3: ecco quante scene post-credits sono presenti

L’ultima avventura della squadra galattica non può venire meno alla lunga tradizione del Marvel Cinematic Universe.

L’MCU ha da sempre fatto forza sulla componente seriale dei suoi prodotti. Film e serie che avevano in comune solo l’origine fumettistica diventavano un universo narrativo unico in cui personaggi e storie si intrecciavano fra di loro fino a raggiungere dei picchi di epicità unici. Guardiani della Galassia Vol. 3 non mancherà certo di rispettare questa tradizione, anche considerando che il secondo capitolo di questa trilogia è il film con il maggior numero di scene dopo i titoli di coda dei Marvel Studios con ben cinque scene.

James Gunn, scrittore e regista di Guardiani della Galassia Vol. 3 e dei suoi predecessori, ha rivelato il numero di scene post credits che vedremo alla fine del film. Questo reveal è avvenuto su Instagram, dove Gunn ha risposto ad un utente che si domandava se ci sarebbero state appunto scene dopo i titoli.

Guardiani della Galassia Vol. 3 avrà due scene post credits

James Gunn ha risposto ad un commento dicendo: “Non ci sarà una scene dopo i titoli di coda. Ce ne saranno due”. Due è proprio il numero più abituale per questo tipo di scene nei film Marvel, particolarmente comodo perché consente di inserire una scena a metà dei titoli, ovvero dopo i nomi principali di cast e crew, e una a seguire di tutta la sequenza di coloro che hanno contribuito a creare il film.

Chiaramente non sappiamo ancora cosa si vedrà nelle scene in questione. Questo film sarà l’ultimo dell’attuale squadra dei Guardiani della Galassia e le scene post credits potrebbero accennare al futuro team che prenderà in mano le redini della sicurezza cosmica, come i Ravager del defunto Yondu Udonta oppure dei personaggi completamente nuovi.

Vale la pena aspettare i titoli per vedere le scene post credits?

Difficile dare una risposta non conoscendo il loro contenuto. Di certo, se vedrete il film in sala, vi consigliamo di far valere il vostro biglietto e godervi le scene in questione sul grande schermo. Lasciare la sala per non voler aspettare qualche minuto e poi recuperare le scene su altri canali è sicuramente un metodo diffuso, ma anche se si tratta di un paio di scene è comunque cinema ed in quanto tale il suo luogo di fruizione ideale è la sala.

Qui inoltre si parla del film che dirà addio ai Guardiani della Galassia che il pubblico ha imparato ad amare. Le scene post credits saranno probabilmente molto importanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe; Guardiani della Galassia Vol. 3 è il secondo film della Fase 5 e siamo ora in fase preparativa per il grande scontro con Kang il Conquistatore, il nuovo villain principale. Le scene potranno dare indizi importanti sui protagonisti che aiuteranno gli altri eroi a combattere Kang.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà nelle sale dal 3 maggio 2023.