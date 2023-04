Wonka: abbiamo le prime scene e quello che si vede è incredibile | FOTO

Wonka arriverà quest’anno ma ancora sappiamo molto poco su questo film prequel. Ecco cosa è stato mostrato al CinemaCon.

Warner Bros. ha mostrato alcune immagini del film musical Wonka, ispirato al famoso personaggio di Roald Dahl già interpretato e reso grande al cinema da Gene Wilder nel 1971 e Johnny Depp nel 2005. Nonostante la distribuzione del film sia prevista entro il 2023 sono ancora poche le informazioni che abbiamo circa la storia, i personaggi e gli elementi generali che comporranno questo prodotto.

Wonka fungerà da prequel per La fabbrica di cioccolato, il romanzo del 1964 di Dahl, ed esplorerà la vita di Willy Wonka e di come il ragazzo sia riuscito a diventare un celebre cioccolatiere. Il film sarà diretto da Paul King, noto per aver diretto i due film di Paddington, e ad interpretare il giovane Wonka vedremo Timothée Chalamet. Al CinemaCon di Las Vegas di quest’anno la Warner Bros. ha mostrato alcuni filmati dal film ed ha dunque svelato qualcosa in più su cosa vedremo in Wonka.

Il look di Chalamet e di Hugh Grant

L’estetica del Willy Wonka di Timothée Chalamet era già stata mostrata mesi fa ed al CinemaCon è stata confermata: una tuba marrone che ha visto giorni migliori, una giacca di velluto magenta, pantaloni grigi a strisce bianche ed un gilet verde e giallo. È stato quindi mantenuto integro lo stile sgargiante del cioccolatiere, con una palette a metà fra Wilder e Depp.

Il filmato mostrato rivelava anche Hugh Grant impegnato in una delle esibizioni che vedremo nel musical. Ci viene confermato che Grant interpreterà un Umpa Lumpa, gli operai indigeni che nel romanzo lavorano come operai nella fabbrica di Wonka dopo che questo li aveva incontrati nella giungla ed aveva offerto loro semi di cacao in cambio del loro aiuto. Grant indossa un completo a strisce rosa e danza insieme ad altri operai, presumibilmente Umpa Lumpa anche loro, che vestono però in maniera molto meno appariscente.

Cosa sappiamo su Wonka: cast e data di uscita

Qualche informazione su Wonka c’è. Anzitutto il cast di livello eccezionale che vanta, oltre a Chalamet e Grant, nomi come Rowan Atkinson (Mr. Bean), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Olivia Colman (The Crown), Sally Hawkins (La forma dell’acqua) e Jim Carter (Downtown Abbey); non ci sono informazioni sui personaggi che questi attori andranno ad interpretare. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Paul King e dall’attore e scrittore Simon Farnaby, mentre la fotografia è affidata a Chung Chung-hoon, sudcoreano che ha lavorato in molti film di Park Chan-wook.

L’uscita di Wonka è prevista per il 15 dicembre 2023 negli Stati Uniti (e potrebbe quindi arrivare nelle sale italiane giovedì 14 dicembre).