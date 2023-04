Dune: Part Two svelate le foto esclusive! Cosa capiamo dalle immagini

Dune: Part Two è stato mostrato con delle immagini inedite al CinemaCon di Las Vegas. Ecco cosa si è visto.

Il CinemaCon continua a regalare informazioni e contenuti per gli appassionati della settima arte. Il panel di Warner Bros. ha trattato molti progetti fra cui The Flash, Wonka e Dune: Part Two, il sequel del film del 2021 di Denis Villeneuve, adattamento del romanzo omonimo di Frank Herbert. Le immagini mostrare del film fantascientifico, unite alle dichiarazioni di Villeneuve, ci danno una chiara idea di come sarà Dune 2.

Dune: Part Two adatterà la seconda parte del romanzo Dune; il primo film aveva portato su schermo circa la prima metà del libro, dall’arrivo su Arrakis della famiglia Atreides e di tutte le loro forze fino all’alleanza trovata fra Paul (Timothée Chalamet) e i Fremen del clan guidato da Stilgar (Javier Bardem). Villeneuve vorrebbe creare infine una trilogia, con il terzo film che andrebbe ad adattare il romanzo Messia di Dune. Ma cosa si è visto al CinemaCon?

Nuovi personaggi, viaggi a dorso di verme e molto altro

I personaggi che debutteranno in Dune: Part Two ed avranno una grande importanza sono diversi. La famiglia imperiale verrà introdotta con l’Imperatore Padishah Shaddam IV (Christopher Walken) e sua figlia, la principessa Irulan (Florence Pugh). Un altra pedina fondamentale sarà Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler), nipote prediletto del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) e futuro rivale di Paul Atreides.

Nelle immagini vediamo sia Irulan che Feyd-Rautha; quest’ultimo sarà pelato e piuttosto minaccioso, ma comunque mantenendo una certa regalità. Si riesce a capire perfettamente perché il Barone lo metta al di sopra del ben più bruto Rabban (Dave Bautista). Grande importanza viene anche data a Chani (Zendaya), la Fremen già vista nel primo capitolo ma che non aveva ancora avuto molto spazio. Soprattutto vediamo come Chani e Paul si avvicineranno sempre di più ed il rapporto fra loro diventerà molto profondo.

Paul, infine, è protagonista del film ed anche di questi filmati in quanto viene mostrato a dorso di verme delle sabbie, gli enormi animali divoratori di spezia che si aggirano nel sottosuolo di Arrakis. Cavalcare un verme è un rito per i Fremen ed ora che Paul è diventato uno di loro il ragazzo deve adempiere anche queste tradizioni.

I commenti di Denis Villeneuve su Dune 2

Se Dune era stato un film con un ritmo più calcolato e che puntava a mettere le basi del world-building e del conflitto politico fra Atreides ed Harkonnen, questo sequel sarà al contrario ben più movimentato. A dircelo è il regista Villeneuve, che descrive Dune 2 come “una guerra epica”. Un particolare tecnico invece è che Dune 2 è stato girato al cento per cento in IMAX – contro il quaranta per cento del primo film – assicurandoci che vedremo uno spettacolo davvero impressionante sul grande schermo.

Dune: Part Two sarà distribuito dal 3 novembre 2023.