Dune 2: uscite le immagini in esclusiva | Ecco tutti i personaggi nuovi e ricorrenti

Nuovissime immagini di Dune: Part Two sono state rilasciate da Vanity Fair. Vediamo i personaggi che già conosciamo e quelli che arriveranno.

Abbiamo finalmente la possibilità di gettare uno sguardo ben definito all’estetica di Dune: Part Two per quanto riguarda sia i personaggi ricorrenti che quelli che debutteranno in questo sequel. La galleria è ben fornita e non ha paura di mostrare i soggetti chiaramente, in modo che possiamo farci un’idea chiara sul loro look (con una eccezione).

Dune: Part Two è il sequel del film del 2021, Dune, diretto da Denis Villeneuve ed adattato dal romanzo fantascientifico omonimo scritto da Frank Herbert nel 1965. Dune comprendeva un ensemble cast con Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin e molti altri. Il livello non farà che salire in Part Two con l’aggiunta di attori altrettanto prestigiosi.

I nuovi personaggi che arriveranno in Dune: Part Two

Fra i nomi più significativi che si uniranno al cast c’è sicuramente Florence Pugh nel ruolo della Principessa Irulan. Quest’ultima ha una prevalenza molto significativa nel romanzo in quanto ogni capitolo è anticipato da un estratto dai saggi scritti da Irulan circa Paul Atreides, il Muad’Dib, che senza rovinare la narrazione danno del contesto su cosa è successo o sta per accadere. Irulan è la figlia dell’Imperatore Padishah Shaddam IV, interpretato da Christopher Walken, il quale non figura nella galleria in questione.

Altro nuovo volto è quello di Austin Butler, che in Dune: Part Two interpreterà Feyd-Rautha Harkonnen, nipote del Barone Vladimir e fratello minore di Glossu Rabban. Feyd-Rautha è il protetto del Barone ed il destinatario designato della reggenza di Arrakis. Intelligente e carismatico, Feyd-Rautha non ha niente da invidiare al fratello Rabban per quanto riguarda la propensione a violenza e sadismo. Butler viene da una candidatura all’Oscar per la sua interpretazione del re del rock and roll in Elvis.

Infine, Léa Seydoux si unisce al progetto nei panni di Lady Margot, una delle donne che fanno parte dell’organizzazione Bene Gesserit, di cui anche Lady Jessica è agente. Lady Margot, in particolare, lavora al fianco dell’Imperatore Padishah ed avrà un ruolo molto importante con l’avanzare del conflitto su Arrakis.

Ci sono poi immagini che ritraggono i personaggi che già conosciamo: il leader Fremen Stilgar, la guerriera Chani, il soldato degli Atreides Gurney Halleck, il Barone Vladimir Harkonnen e, ovviamente, Paul Atreides. Quest’ultimo si è unito ai Fremen al termine del primo film e vuole vendicarsi degli Harkonnen per aver ucciso suo padre, il Duca Leto Atreides.

Quando uscirà Dune: Part Two?

Dune: Part Two sarà distribuito nelle sale dal 3 novembre 2023 e, se i risultati saranno soddisfacenti, a questo film seguirà una terza pellicola adattata dal romanzo Messia di Dune.